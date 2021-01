Kremeľ: Zlepšenie vzťahov s USA bude závisieť od prezidenta Bidena

Moskva 20. januára (TASR) - Kremeľ v stredu vyhlásil, že akékoľvek zlepšenie napätých vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi bude závisieť od Joea Bidena, ktorý napoludnie miestneho času zloží prezidentský sľub. Informovala o tom agentúra AFP.



"Rusko bude žiť tak, ako žilo stovky rokov predtým: bude sa snažiť o dobré vzťahy so Spojenými štátmi," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. To, či sa o rovnaký cieľ bude usilovať i Washington, "bude záležať od pána Bidena a jeho tímu," dodal.



Nový prezident USA nebude pre Rusko podľa Peskovových slov znamenať žiadnu zmenu a Kremeľ neplánuje nijaké prípravy, čo sa týka Bidenovej inaugurácie.



Napriek nezhodám pri vojenských konfliktoch na Ukrajine a v Sýrii, ako aj obvineniam zo zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA či hackerským útokom plánujú obe krajiny krátko po tom, ako Biden zloží prezidentskú prísahu, predĺžiť poslednú zásadnú dohodu o jadrovom odzbrojení.



Zmluva Nový START z roku 2010, ktorá obsahuje záväzok, aby Rusko i USA nemali viac než 1550 jadrových hlavíc a 700 ich nosičov - teda rakiet a bombardovacích lietadiel -, má totiž vypršať 5. februára.



Peskov v stredu uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin sa "dôsledne" zasadzuje za zachovanie tejto zmluvy a teraz sú na rade USA, aby sa o usilovali tiež. Rokovania s Trumpovou administratívou sa zasekli po tom, čo Washington začal tlačiť na Čínu, aby sa k tejto dohode pridala aj napriek tomu, že Peking predtým oznámil, že to v úmysle nemá.



Bidenovi spolupracovníci naznačili, že nadchádzajúci prezident sa bude usilovať o predĺženie platnosti spomínanej zmluvy, avšak počas svojej predvolebnej kampane prisľúbil i to, že zaujme voči Rusku tvrdší postoj, poznamenala AFP.