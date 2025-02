Kremeľ: Značná časť Ukrajiny chce patriť Rusku

Moskva 11. februára (TASR) - Kremeľ v utorok vyhlásil, že "značná časť Ukrajiny chce patriť Rusku". Toto vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako americký prezident Donald Trump naznačil možnosť, že by "Ukrajina mohla byť jedného dňa ruská". Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"(Ukrajina) sa môže dohodnúť, nemusí sa dohodnúť. Jedného dňa môže byť ruskou, alebo jedného dňa nemusí byť ruskou," povedal Trump v rozhovore pre stanicu Fox News odvysielanom v pondelok.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok uviedol, že situácia na Ukrajine "zväčša zodpovedá slovám prezidenta Trumpa".



"Skutočnosť, že značná časť Ukrajiny chce patriť Rusku, a už aj patrí, je fakt," dodal. Podľa agentúry AFP Peskov narážal na ruskú anexiu Krymu v roku 2014 a referendá z jesene 2022 o pripojení niektorých štyroch okupovaných oblastí Ukrajiny k Rusku.



Pre Donalda Trumpa je ukončenie vojny na Ukrajine jednou z deklarovaných priorít jeho zahraničnej politiky. Moskva Trumpove snahy uvítala a ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že je pripravený s Trumpom rokovať o možnej dohode.



Kyjev sa obáva dohody bez poskytnutia bezpečnostných záruk, akými by mohli byť členstvo v NATO alebo nasadenie mierových síl na Ukrajine. Takáto dohoda by Rusku mohla dať čas na preskupenie, opätovné vyzbrojenie a pokračovanie v novej ofenzíve, tvrdí Ukrajina.