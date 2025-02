Kremeľ znovu odmietol nasadenie európskych mierových síl na Ukrajine

Moskva 25. februára (TASR) - Kremeľ v utorok zopakoval nesúhlas s prítomnosťou európskych mierových síl na Ukrajine, ktorých úlohou by bolo pomáhať pri zabezpečovaní potenciálneho prímeria. Reagoval tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdil, že Rusko by s nasadením jednotiek súhlasilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na otázku o nasadení mierových jednotiek odkázal na oficiálne stanovisko ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Zdôraznil, že k tomu "nemá čo dodať", citovala TASS.



V pondelkovom počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona dostal Trump otázku, či presvedčí šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby "prijal európske jednotky ako mierové sily". Americký prezident na to reagoval slovami, že Putin "ich prijme", píše DPA.



Lavrov označil prítomnosť mierových síl NATO na Ukrajine za neprijateľnú. Námestník ministra Alexander Gruško dokonca považuje takéto nasadenie za eskaláciu vojny, pripomína DPA. Väčšina európskych krajín je pritom členom NATO, s výnimkou Rakúska, Švajčiarska a Írska.