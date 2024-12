Kremeľ: Členstvo Ukrajiny v NATO je pre Rusko neprijateľné

Moskva/Kyjev 3. decembra (TASR) - Potenciálny vstup Ukrajiny do NATO by pre Rusko predstavoval neprijateľnú hrozbu, upozornil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"To je absolútne v rozpore s našou myšlienkou nedeliteľnej bezpečnosti," povedal Peskov. Rozhodnutie o členstve Kyjeva v NATO by podľa neho nevyriešilo "hlavnú príčinu" konfliktu na Ukrajine.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha minulý týždeň v liste požiadal náprotivkov z NATO, aby na najbližšom zasadnutí podporili rozhodnutie pozvať Ukrajinu do Aliancie. Takáto pozvánka by totiž podľa neho zbavila Rusko jedného z hlavných argumentov pre vedenie vojny, a to zabrániť Ukrajine vstúpiť do NATO.



Podľa diplomatov, ktorých citovala agentúra Reuters, však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že medzi 32 členskými štátmi je zhoda na prijatí takéhoto rozhodnutia počas stretnutia v Bruseli, ktoré sa koná od utorka do stredy.



"Dosiahnutie konsenzu potrvá týždne a mesiace. Nevidím, že by sa to stalo zajtra, bol by som veľmi prekvapený," uviedol pred ministerským zasadnutím vysokopostavený predstaviteľ NATO.



Iný americký činiteľ tvrdí, že rokovania sa sústredia na zvýšenie podpory pre Ukrajinu, aby mala v budúcom roku čo najsilnejšiu pozíciu "pri prípadných rokovaniach" s Ruskom. "Najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je zvýšiť objem peňazí, munície a mobilizácie," dodal.



Ukrajina trvá na tom, že členstvo v NATO je jediným spôsobom, ako zabrániť ďalšej agresii Ruska. Súhlasí však s tým, že do Aliancie nevstúpi, kým sa neskončí vojna s Ruskom. Bezodkladná pozvánka je prvým z piatich bodov tzv. víťazného plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Hoci všetky členské štáty NATO na júlovom summite vo Washingtone potvrdili, že Ukrajina je na "nezvratnej ceste" k členstvu, USA, Nemecko i ďalšie krajiny vrátane Slovenska odmietajú pozvať Kyjev z obavy pred eskaláciou konfliktu.



Zelenskyj minulý týždeň v rozhovore so stanicou Sky News naznačil, že je ochotný ukončiť vojnu s Ruskom, ak NATO poskytne ochranu ukrajinskému územiu, ktoré v súčasnosti ovláda Kyjev.