Kremeľ zváži Bidenov návrh na schôdzku s Putinom

Moskva 14. apríla (TASR) - Kremeľ zváži návrh amerického prezidenta Joea Bidena na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý zaznel v utorok počas ich telefonického rozhovoru. Na brífingu v Moskve to v stredu uviedol Putinov hovorca Dmitrij Peskov.



Biden v utorok počas telefonátu s Putinom navrhol, aby sa v blízkej budúcnosti stretli na území tretej krajiny. Ak sa táto schôdzka uskutoční, bude to v čase zvýšeného napätia medzi bývalými súpermi z obdobia studenej vojny, poznamenala agentúra AP.



Peskov v stredu na margo Bidenovho návrhu uviedol, že je nový, "treba ho preštudovať, vykoná sa analýza". Prezidenti sa dohodli, že o témach takéhoto stretnutia sa bude ďalej diskutovať diplomatickou cestou.



Rozhovor medzi Putinom a Bidenom mal podľa Peskova pracovný charakter a venoval sa viacerým oblastiam, ktoré sa týkajú oboch krajín. O kauze ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa nehovorilo.



Peskov ďalej uviedol, že Kremeľ ešte stále posudzuje pozvanie na virtuálny klimatický summit, ktoré Putin dostal od USA. Kremeľ totiž len začína dostávať informácie o organizačných a ďalších aspektoch spojených s týmto podujatím.



"Predtým jednoducho chýbali informácie: ako to bude, v akom poradí, kto bude hovoriť, kto predsedať, aký by mal byť výsledok, či bude záverečný dokument... Na všetky tieto otázky ešte len začíname dostávať odpovede, stále ich analyzujeme," uviedol.



Kremeľ v utorok informoval, že Biden v telefonickom rozhovore s Putinom potvrdil pozvanie na klimatický summit, ktorý sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie 22. a 23. apríla.



V utorňajšom vyhlásení Kremľa sa tiež uvádza, že prezidenti Ruska a USA rokovali o Ukrajine, ako aj o iránskom jadrovom programe, mierových rozhovoroch s Afganistanom a klimatickej zmene.