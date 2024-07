Kremeľ zváži reakciu na pomoc Ukrajine z výnosov zmrazených aktív

Moskva 26. júla (TASR) - Moskva dôkladne zváži, ako zareaguje na prevod výnosov zo zmrazených ruských aktív Európskou úniou na Ukrajinu, uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok oznámila, že EÚ prevedie 1,5 miliardy eur na obranu a obnovu Ukrajiny. Tieto prostriedky pochádzajú z výnosov z ruských aktív zmrazených v EÚ.



Vlády EÚ sa dohodli, že použijú zisky zo zmrazených ruských aktív v Európe na pomoc Ukrajine. Schválenie potrebných právnych opatrení podľa diplomatov zdržiavalo Maďarsko.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell však koncom júna oznámil, že predstavitelia európskeho bloku našli spôsob, ako využiť zmrazené ruské fondy pre Ukrajinu bez toho, aby potrebovali súhlas ktorejkoľvek členskej krajiny, ktorá sa nepripojila k rozhodnutiu. Borrell v rozhovore pre denník The Financial Times (FT) v júni uviedol, že keďže sa Maďarsko zdržalo hlasovania o pridelení výnosov zo zmrazených aktív Ruska, "nemalo by byť súčasťou rozhodnutia o tom, ako tieto peniaze použiť".



DPA pripomína, že pomoc pre Ukrajinu bude financovaná z výnosov z ruských aktív, ako sú napríklad úroky, a nie zo samotných ruských aktív, ktoré zostávajú naďalej zmrazené.



Deväťdesiat percent finančných prostriedkov bude pritom podľa nemeckej agentúry vynaložených na financovanie vojenskej pomoci pre Ukrajinu a zvyšných desať dostane ako finančnú pomoc priamo Ukrajina.