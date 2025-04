Kremeľ: Cieľ útoku na Sumy bolo vojsko, Nemci nemôžu dať rakety Kyjevu

Moskva 14. apríla (TASR) - Moskva v pondelok vyhlásila, že ruská armáda sa počas útokov na Ukrajinu zameriava výhradne na vojenské ciele a v súvislosti s útokom na mesto Sumy obvinila Ukrajinu z využívania civilistov ako „ľudského štítu“. Rusko tiež varovalo Nemecko pred dodávkami rakiet Taurus na Ukrajinu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Naša armáda zasahuje iba vojenské ciele a ciele súvisiace s vojskom,“ uviedol v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Rusko čelí po nedeľnom útoku na ukrajinské mesto Sumy kritike viacerých lídrov, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa. Incident si vyžiadal najmenej 34 obetí vrátane dvoch detí.



Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že armáda odpálila dve rakety Iskander „na miesto stretnutia (ukrajinského) veliteľského štábu“ v meste Sumy a potvrdilo tak vyjadrenia Peskova. Podľa ministerstva pri útoku zomrelo 60 ukrajinských vojakov. „Kyjevský režim naďalej využíva ukrajinské obyvateľstvo ako ľudský štít, umiestňuje vojenské objekty a organizuje podujatia za účasti vojakov v centre husto osídlených miest,“ vyhlásilo ministerstvo.



Peskov aj napriek Trumpovej kritike tohto útoku znovu ocenil piatkové rokovania medzi Putinom a Witkoffom na tému viac ako trojročného konfliktu s Kyjevom. Rozhovory označil za „mimoriadne užitočné a veľmi efektívne“. Podľa neho predstavujú „potrebný kanál“, cez ktorý by si Putin a Trump mohli navzájom odovzdávať informácie.



Kremeľ v pondelok varoval Berlín pred dodávkou rakiet Taurus, ktorú v nedeľu navrhol budúci nemecký kancelár Friedrich Merz. Podľa Peskova by tento krok „viedol k ďalšej eskalácii situácie na Ukrajine“.



Rakety Taurus môžu zasiahnuť cele vzdialené až 500 kilometrov a Nemecko ich vyvinulo spoločne so Švédskom, vysvetľuje AFP. „Európske hlavné mestá, žiaľ, naozaj nie sú naklonené hľadaniu spôsobov, ako dosiahnuť mierové rozhovory, sú skôr naklonené pokračovaniu vojny,“ dodal Peskov.