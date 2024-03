Kremeľ:Macronove vyjadrenia zvyšujú zaangažovanosť Francúzska do vojny

Moskva 7. marca (TASR) - Kremeľ tvrdí, že francúzsky prezident Emmanuel Macron v ostatnom čase svojimi vyjadreniami zvyšuje zaangažovanosť svojej krajiny do situácie na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Macron je presvedčený o svojej línii strategickej porážky našej krajiny a naďalej zvyšuje úroveň priameho zapojenia Francúzska (do konfliktu)," uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Macron nedávno vyvolal rozruch, keď hypoteticky nevylúčil vyslanie západných vojakov na Ukrajinu. Vyjadril sa tak po februárovej konferencii európskych lídrov v Paríži, pričom uviedol, že aj keď "nie je zhoda" na vyslaní západných pozemných vojakov na Ukrajinu, "nič sa nedá vylúčiť".



Neskôr však svoj výrok vysvetlil s tým, že to neznamená úvahu o nasadení jednotiek v blízkej budúcnosti, ale že tým otvára debatu o možnostiach ďalšej podpory Kyjeva.



Od myšlienky vyslania vojakov európskymi krajinami alebo krajinami aliancie NATO na Ukrajinu sa následne dištancovali viacerí predstavitelia vlád štátov EÚ, Spojených štátov, Británie aj vedenia Aliancie. Francúzski predstavitelia tiež trvali na tom, že takéto sily by mali len úlohu podporovať operácie ako napríklad odmínovanie, a nie bojovať proti ruským silám.



Šéf Kremľa Vladimir Putin, evidentne v reakcii na Macrona, v prejave o stave Ruskej federácie povedal, že "aj my máme zbrane, ktoré môžu zasiahnuť ciele na ich území", pričom varoval pred "skutočným" nebezpečenstvom jadrovej vojny.



Macron odvtedy ešte vystupňoval svoje vyjadrenia, uvádza AFP. Francúzsky prezident naposledy v utorok povedal, že "plne stojí" za svojimi zmienenými kontroverznými výrokmi a spojencov Kyjeva vyzval, aby pri podpore Ukrajiny v boji proti Rusku neboli "zbabelcami".



Peskov teraz tvrdí, že Paríž v tejto otázke poskytuje veľmi rozporuplné vyjadrenia, pričom francúzsky rezort diplomacie podľa jeho slov Macronov návrh od jeho zaznenia bagatelizuje.