Prokremeľské médiá začali kampaň proti Navaľnému

Na archívnej snímke zo 17. januára 2021 je vľavo Leonid Volkov a vpravo Alexej Navaľnyj v nemeckom Schönefelde. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 21. apríla 2013 Marija Butinová. Foto: TASR/AP

Moskva 2. apríla (TASR) - Prokremeľské médiá v piatok spustili ofenzívu proti väznenému kritikovi Kremľa Alexejovi Navaľnému, ktorej cieľom je vyvrátiť jeho sťažnosti na zlé zaobchádzanie a nedostatok lekárskej starostlivosti vo väznici, kde si odpykáva trest odňatia slobody za staré obvinenia za údajné podvody v kauze Yves Rocher.V stredu 44-ročný Navaľnyj vyhlásil hladovku, ktorou sa domáha lekárskeho ošetrenia, lebo má vo väzení silné bolesti chrbta a necíti si nohy.Podľa AFP prokremeľský spravodajský web Life.ru v piatok zverejnil zábery z bezpečnostnej kamery, ktoré údajne pochádzajú z väznice v meste Pokrov, kde sa Navaľnyj momentálne nachádza.Niekoľko vidí zachytáva muža podobného Navaľnému, oblečeného v tmavomodrej väzenskej uniforme a s vyholenou hlavou. Videá sú datované 26. marcom - nakrútené tak boli dva týždne po tom, čo bol Navaľnyj prevezený do väzenského tábora č. 2 v Pokrove, a deň po tom, čo verejne oznámil, že jeho zdravotný stav sa zhoršuje.Life.ru vo svojom príspevku označil Navaľného za "" a napísal, že bol drzý aj k dozorcom - hoci zverejnené videá sú bez zvuku.Portál Life.ru neuviedol, ako zábery z väznice v Pokrove získal.Navaľného blízky spolupracovník Leonid Volkov pre AFP uviedol, že nebude komentovať "". Upozornil, že záznam z kamier bol získaný aj odvysielaný protiprávne. Dodal však, že Navaľného prívrženci nepodajú v tejto záležitosti sťažnosť na Federálnu službu pre výkon trestu (FSIN).Navaľnyj vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach obvinil vedenie pokrovskej väznice z "" spánkovou depriváciou a uviedol, že od príchodu do väznice po vyhlásenie hladovky schudol osem kilogramov.V stredu zasa informoval, že Kremľom financovaná spravodajská televízia RT (predtým Russia Today) natáčala v jeho väznici reportáž. Televízny štáb viedla Marija Butinová, ktorá bola pred časom v USA odsúdená za nezákonné konanie ako agentka zahraničnej vlády a pred tým, ako bola v októbri 2019 deportovaná do Ruska, strávila viac ako päť mesiacov v nápravnom zariadení v USA.Butinová v piatok vo svojom príspevku na sociálnej sieti Telegram potvrdila, že bola v pokrovskej väznici, pričom dodala, že Navaľnyj "". Podľa nej je toto väzenie "" a "".Podľa Butinovej Navaľnyj vo väznici odmietol ponúkanú liečbu. "" uviedla Butinová s tým, že v súlade so zákonom do väznice nepustia žiadneho osobného lekára.Dodala, že Navaľnyj odmietol užívať liek proti bolesti diclofenac, lebo mal obavy, že by mu mohol vyvolať zvýšenie krvného tlaku. Nevylúčila súčasne, že ak Navaľnyj bude v hladovke pokračovať, môžu mu začať podávať výživu vnútrožilovo." dodala Butinová, ktorá je členkou verejnej monitorovacej komisie (ONK).Komisie ONK pôsobia v 85 regiónoch Ruskej federácie; ich úlohou je monitorovanie dodržiavania ľudských práv v miestach núteného zadržiavania ľudí: vo väzniciach, polepšovniach či záchytných táboroch pre ilegálnych migrantov.Spravodajský portál meduza.io tento týždeň upozornil, že v mnohých ONK nie sú ľudia, ktorým záleží na dodržiavaní ľudských práv a ktorí sa v tejto oblasti angažujú. Ich členmi sú často aj bývalí dozorcovia väzníc alebo policajti vo výslužbe.