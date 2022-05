Kremeľský propagandista pohrozil Británii jadrovou superbombou

Londýn 2. mája (TASR) - Ruské štátne médiá vyzývajú prezidenta Vladimira Putina, aby vymazal Spojené kráľovstvo z mapy sveta, a to pomocou najsilnejších ruských jadrových zbraní, napísal v pondelok britský denník Daily Mail.



Hlavný propagandista Kremľa, televízny moderátor Dmitrij Kiseľov, v nedeľu využil svoju večernú reláciu na výzvu na útok na Britániu pomocou podvodného dronu Poseidon (v ruštine: Posejdon).



Kiseľov tvrdil, že kapacita bojovej hlavice dronu je až 100 megaton – čo je podľa neho niekoľko tisícnásobok sily bomby zhodenej na konci druhej svetovej vojny na japonské mesto Hirošima. Dodal tiež: "Výbuch tohto termonukleárneho torpéda pri pobreží Británie zdvihne obrovskú vlnu až do výšky 500 metrov. Takýto nápor vody je aj nosičom extrémne vysokých dávok radiácie... Keď sa prevalí cez Britániu, premení to, čo z nej zostane, na rádioaktívnu púšť."



V programe Vesti nedeli Kiseľov Británii pohrozil aj útokom najnovšou ruskou balistickou raketou Sarmat 2, ktorú Rusko otestovalo pred dvoma týždňami a ktorá by podľa kremeľského propagandistu mohla Britániu zničiť aj jediným zásahom. Vesti nedeli súčasne divákom na infografike ukázali trajektóriu rakiet i miznúce územie Británie.



Podľa stanice Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) proruskí novinári a blogeri upozorňujú, že ruská štátna televízia odvysielaním Kiseľovovho programu "potopila" Spojené kráľovstvo už druhýkrát. Pred niekoľkými dňami poslal Británii podobné vyhrážky televízny moderátor Vladimir Soloviov, tiež považovaný za prokremeľského propagandistu.



Kiseľovove vyjadrenia podľa britského denníka nadväzujú na vzorec, ktorý sa v posledných dňoch objavil v ruských štátnych médiách a ktorý spočíva vo vyhrážaní sa Británii jadrovým útokom v odvete za útok, ktorým Rusku údajne pohrozil premiér Boris Johnson. Komunita ľudí, ktorá preveruje potenciálne dezinformácie, však zistila, že Johnson nič také nepovedal.



Aj úrad britského premiéra vydal 26. apríla vyhlásenie, v ktorom odmietol ako ničím nepodložené tvrdenia Moskvy, že Johnson pohrozil, že ak Rusko použije na Ukrajine zbrane hromadného ničenia, potom si Británia bez konzultácie s NATO "vyhradzuje právo vrátiť takýto úder".



Daily Mail konštatuje, že vyhrážky z úst kremeľských propagandistov sú skôr reakciou na vojenskú podporu Kyjeva zo strany Británie, ktorá je v tomto smere rýchlejšia ako iné európske krajiny. Johnson tiež opakovane zavítal do Kyjeva, aby takto Ukrajine vyjadril podporu.