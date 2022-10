Ruskom dosadení predstavitelia utekajú z Chersonu, Ukrajina napreduje

Kyjev 19. októbra (TASR) - Kremľom dosadení predstavitelia opúšťajú juhoukrajinský Cherson, pretože ukrajinská armáda úspešne oslobodzuje okupované územie v jeho blízkosti. Proruské úrady predtým oznámili, že evakuujú z mesta aj civilistov. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AFP.



Cherson bol prvým veľkým mestom, ktoré okupovala ruská armáda po začiatku invázie a jeho oslobodenie by bolo veľkým úspechom súčasnej ukrajinskej protiofenzívy. Úspechy Kyjeva však Rusko trestá útokmi raketami a dronmi, ktorými ničí značnú časť ukrajinskej energetickej siete.



"Celá oblastná správa sa už dnes sťahuje" na ľavý breh rieky Dneper, povedal v ruskej štátnej televízii šéf Chersonskej oblasti dosadený Moskvou Vladimir Saľdo. Cherson leží na pravom (západnom) brehu, kde úspešne pokračuje ukrajinská protiofenzíva, ktorá sa začala v auguste.



Saľdo označil sťahovanie oblastnej správy, spolu s organizovanou evakuáciou civilistov z mesta za preventívne opatrenie. Zároveň sa zaprisahal, že ruské sily budú pokračovať v boji proti Ukrajincom "až na smrť".



Proruskí predstavitelia upozornili, že civilistom povolia iba odchod smerom do Ruska alebo do častí Ukrajiny obsadených Ruskom.



Ukrajinské sily cielia útoky na mosty cez Dneper, aby prerušili ruské zásobovacie trasy. Kremľom dosadená správa preto civilistov evakuuje trajektami. Štátna televízia Rossija 24 odvysielala zábery ľudí, ako čakajú na nastúpenie na trajekty, ktoré ich majú prepraviť na ľavý breh.



Miestni predstavitelia tiež informovali, že z Chersonu plánujú evakuovať asi 60.000 obyvateľov počas šiestich dní.