< sekcia Zahraničie
Kremnica podá žiadosť o príspevok na vybudovanie denného stacionára
Ako uvádza mesto v tejto súvislosti, v dennom stacionári budú poskytovať sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Autor TASR
Kremnica 22. decembra (TASR) - Mesto Kremnica sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok (NFP) na vybudovanie denného stacionára v bývalej nemocnici. Predloženie žiadosti a takisto zabezpečenie spolufinancovania v prípade jej schválenia odsúhlasili kremnickí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.
Viceprimátor Radovan Junas na rokovaní priblížil, že ide o dlhodobú snahu samosprávy oživiť bývalý „špitál“, kde sa zdravotnícke a sociálne služby poskytovali už od stredoveku. Za dôležité považuje, že vybudovanie stacionára zvýši spektrum poskytovaných sociálnych služieb na území mesta s presahom na celý región. Potrebu zariadenia ukázala aj štúdia realizovateľnosti.
Samospráva v dôvodovej správe uvádza, že zámer schválila aj Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja. „Sme v štádiu podania žiadosti o NFP, pričom objem investície by mal byť 2,6 milióna eur, spoluúčasť mesta bude vo výške 192.000 eur,“ priblížil Junas s tým, že na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.
Ako uvádza mesto v tejto súvislosti, v dennom stacionári budú poskytovať sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Predpokladaný počet používateľov denného stacionára je stanovený na 35 za rok, avšak kapacita zariadenia, ktorá je k dispozícii, je plánovaná na 45 osôb.
Viceprimátor Radovan Junas na rokovaní priblížil, že ide o dlhodobú snahu samosprávy oživiť bývalý „špitál“, kde sa zdravotnícke a sociálne služby poskytovali už od stredoveku. Za dôležité považuje, že vybudovanie stacionára zvýši spektrum poskytovaných sociálnych služieb na území mesta s presahom na celý región. Potrebu zariadenia ukázala aj štúdia realizovateľnosti.
Samospráva v dôvodovej správe uvádza, že zámer schválila aj Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja. „Sme v štádiu podania žiadosti o NFP, pričom objem investície by mal byť 2,6 milióna eur, spoluúčasť mesta bude vo výške 192.000 eur,“ priblížil Junas s tým, že na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.
Ako uvádza mesto v tejto súvislosti, v dennom stacionári budú poskytovať sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Predpokladaný počet používateľov denného stacionára je stanovený na 35 za rok, avšak kapacita zariadenia, ktorá je k dispozícii, je plánovaná na 45 osôb.