Kreslo v senáte Texasu získal demokrat, republikáni hovoria o budíčku
Porazená republikánka označila tento výsledok za „varovný signál“ pre doplňujúce voľby do Kongresu USA, ktoré sa uskutočnia v novembri.
Autor TASR
Washington 2. februára (TASR) - V sobotňajších mimoriadnych voľbách do senátu amerického štátu Texas zvíťazil s dvojciferným náskokom kandidát Demokratickej strany. Porazená republikánka označila tento výsledok za „varovný signál“ pre doplňujúce voľby do Kongresu USA, ktoré sa uskutočnia v novembri. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Veterán amerických vzdušných síl Taylor Rehmet si víťazstvom v konzervatívnom volebnom obvode neďaleko Dallasu zabezpečil kreslo, ktoré desaťročia patrilo republikánom. Senátorský post bol voľný od odstúpenia republikána Kellyho Hancocka, aby mohol zastávať inú funkciu. Na podporu kandidátky Republikánskej strany Leigh Wambsganssovej vyzýval voličov aj prezident USA Donald Trump.
„Táto noc je varovným signálom pre republikánov v okrese Tarrant v Texase a v celej krajine. Demokrati boli plní energie. Príliš veľa republikánov zostalo doma,“ uviedla vo vyhlásení na sieti X Wambsganssová.
Hoci Trump republikánku ešte v sobotu označil za „skutočnú bojovníčku“ svojho neformálneho hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou), v nedeľu sa od jej porážky dištancoval a tvrdil, že išlo o „miestne voľby v Texase“ – napriek tomu, že sám v tomto konkrétnom volebnom obvode zvíťazil v prezidentských voľbách v roku 2024.
Wambsganssová vyjadrila presvedčenie, že sa jej podarí poraziť Rehmeta, keď sa znovu postavia proti sebe v novembrových doplňujúcich voľbách o štvorročné funkčné obdobie.
Demokratická strana považuje víťazstvo svojho kandidáta v Texase, ako aj volebné úspechy vo Virgínii, New Jersey či Iowe v uplynulých mesiacoch, za pozitívny vývoj. „Demokrati nadväzujú na naše historické vynikajúce výsledky a nepoľavujeme, ani v budúcnosti,“ uviedol Šéf Národného výboru Demokratickej strany (DNC) Ken Martin.
V oboch komorách Kongresu USA – Senáte a Snemovni reprezentantov – majú v súčasnosti väčšinu republikáni. V doplňujúcich voľbách v novembri sa volí tretina (35) zo 100 senátorov a všetkých 435 členov snemovne. Menšinoví demokrati dúfajú, že sa im prevahu republikánov podarí otočiť.
