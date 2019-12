Kresťania sa zišli na vianočnej procesii vo Svätej zemi

Jeruzalem/Betlehem 24. decembra (TASR) - Kresťania z celého sveta oslavujú Vianoce vo Svätej zemi tradičnou procesiou do mesta Betlehem, ktorá sa začala v utorok v Jeruzaleme. Konvoj z približne 40 vozidiel viedol arcibiskup Pierbattista Pizzaballa ako najvyšší predstaviteľ Jeruzalemského latinského patriarchátu, informovala tlačová agentúra DPA.



Po príchode do Betlehema na západnom brehu Jordánu, ktorý je známy ako rodisko Ježiša Krista, bude Pizzaballa sláviť polnočnú omšu v tamojšom Chráme Narodenia Pána. Medzi účastníkmi omše by nemal chýbať ani palestínsky prezident Mahmúd Abbás.



Na vianočných oslavách sa zúčastňujú aj arabskí kresťania a pútnici. V Izraeli a na palestínskych územiach sa pritom hlásia ku kresťanstvu len približne dve percentá obyvateľov. Niekoľkým desiatkam palestínskych kresťanov z izolovaného pásma Gazy udelili izraelské úrady povolenie na cestu do Jeruzalema a Predjordánska.



Vianočný sprievod bol na utorok plánovaný taktiež v Nazarete na severe Izraela. Podľa údajov izraelského ministerstva cestovného ruchu sa očakáva, že Svätú zem počas decembra a januára navštívi celkove 165.000 kresťanov.