< sekcia Zahraničie
Kresťania v Jeruzaleme označili plán obsadiť Gazu za „rozsudok smrti“
Kresťanskí predstavitelia sa obávajú nadchádzajúcej evakuácie mesta, v ktorom žijú státisíce civilistov.
Autor TASR
Tel Aviv 26. augusta (TASR) - Predstavitelia gréckej ortodoxnej cirkvi a latinského patriarchátu v Jeruzaleme v utorok spoločne varovali pred zničujúcimi dôsledkami rozhodnutia izraelskej vlády obsadiť mesto Gaza. Plán označili za „rozsudok smrti“, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Kresťanskí predstavitelia sa obávajú nadchádzajúcej evakuácie mesta, v ktorom žijú státisíce civilistov. V Gaze má grécka ortodoxná cirkev farnosť svätého Porfýria a katolíci farnosť Svätej rodiny. Ich oba chrámy od začiatku vojny slúžia ako útočisko pre vysídlených civilistov vrátane detí, starších ľudí a ľudí s postihnutím.
„Mnohí z tých, ktorí u nás hľadali útočisko, sú oslabení a podvyživení v dôsledku ťažkostí uplynulých mesiacov. Opustiť mesto Gaza a pokúsiť sa utiecť na juh by znamenalo nič menej ako rozsudok smrti,“ uvádzajú v spoločnom vyhlásení.
Duchovní a mníšky sa preto rozhodli „ostať a pokračovať v starostlivosti o všetkých tých, ktorí sú v ich zariadeniach“. „Je čas ukončiť toto násilie, ukončiť túto vojnu a uprednostniť spoločné dobro ľudí,“ dodali.
„Naliehavo vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby pracovalo na ukončení tejto nezmyselnej a ničivej vojny a na návrate nezvestných a izraelských rukojemníkov,“ uzavreli predstavitelia oboch kresťanských denominácií.
Kresťanskí predstavitelia sa obávajú nadchádzajúcej evakuácie mesta, v ktorom žijú státisíce civilistov. V Gaze má grécka ortodoxná cirkev farnosť svätého Porfýria a katolíci farnosť Svätej rodiny. Ich oba chrámy od začiatku vojny slúžia ako útočisko pre vysídlených civilistov vrátane detí, starších ľudí a ľudí s postihnutím.
„Mnohí z tých, ktorí u nás hľadali útočisko, sú oslabení a podvyživení v dôsledku ťažkostí uplynulých mesiacov. Opustiť mesto Gaza a pokúsiť sa utiecť na juh by znamenalo nič menej ako rozsudok smrti,“ uvádzajú v spoločnom vyhlásení.
Duchovní a mníšky sa preto rozhodli „ostať a pokračovať v starostlivosti o všetkých tých, ktorí sú v ich zariadeniach“. „Je čas ukončiť toto násilie, ukončiť túto vojnu a uprednostniť spoločné dobro ľudí,“ dodali.
„Naliehavo vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby pracovalo na ukončení tejto nezmyselnej a ničivej vojny a na návrate nezvestných a izraelských rukojemníkov,“ uzavreli predstavitelia oboch kresťanských denominácií.