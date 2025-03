Kresťania v Nigérii protestujú proti zatvoreniu škôl počas ramadánu

Kano 3. marca (TASR) - Štyri prevažne moslimské štáty na severe federatívnej Nigérie nariadili zatvorenie základných a stredných škôl počas prebiehajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Toto neobvyklé rozhodnutie úradov štátov Kano, Katsina, Bauchi a Kebbi kritizovali odbory zamestnancov školstva, ako aj kresťanské organizácie, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.



Pokiaľ ide o náboženskú príslušnosť, Nigéria je rozdelená približne rovnomerne - väčšina moslimov žije na severe krajiny, juh je prevažne kresťanský.



Až donedávna školy na severe pokračovali vo výučbe aj počas ramadánu, aby sa nenarušilo plnenie učebných plánov. Minulý piatok však dostali príkaz prerušiť výučbu, a to až do 7. apríla. Žiaci a učitelia bude mať následne len dva týždne na uzavretie trimestra a záverečné skúšky.



Zatvorenie škôl vyvolalo ostrú kritiku zo strany Národnej asociácie nigérijských študentov (NANS) a Kresťanského združenia Nigérie (CAN), ktoré pohrozili žalobou proti vládam štyroch federálnych štátov.



Študentský zväz varoval, že ak toto nariadenie nebude zrušené, zvolajú celoštátne pouličné protesty. Upozornil, že rozhodnutie úradov narúša cyklus výučby a nemoslimských študentov vystavuje neprimeranej diskriminácii. NANS tiež obvinil úrady štyroch štátov, že vytvorili nebezpečný precedens, keď uprednostnili náboženské obrady pred právom študentov na vzdelanie.



Vlády federálnych štátov na severe Nigérie - vrátane Kana, Katsiny, Bauchi a Kebbi - v priebehu posledných 20 rokoch zaradili do svojho právneho poriadku aj islamský právny systém šaría. Podľa pozorovateľov sa takto snažia získať politické body medzi voličmi. V súlade so šaríou vodca mravnej polície v štáte Katsina vyzval dokonca aj súkromné školy, aby počas ramadánu prerušili výučbu. Vyhrážal sa pritom, že nerešpektovanie pravidiel "nebude tolerované".