Duchovní: Kresťanské komunity vo Svätej zemi ohrozujú extrémisti

Jeruzalem 20. decembra (TASR) - Kresťanskí predstavitelia vo Svätej zemi upozorňujú, že ich komunitám hrozí vyhnanie z regiónu izraelskými extrémistickými skupinami. Vyzvali preto na dialóg o zachovaní prítomnosti kresťanov v Izraeli a Predjordánsku. Informoval o tom web denníka The Times of Israel.



Tieto obavy vyslovil Francesco Patton, kustód katolíckej cirkvi vo Svätej zemi a strážca tamojších kresťanských svätých miest, ako aj patriarchovia a hlavy cirkví v Jeruzaleme, ktorí minulý týždeň v spoločnom vyhlásení varovali pred nebezpečenstvom v podobe miestnych radikálnych skupín.



Patton vo svojom stanovisku konštatuje, že v posledných rokoch sa životy mnohých kresťanov stali "neznesiteľnými", posvätné miesta vrátane kostolov boli znesvätené a vystavené útokom vandalov, pričom boli spáchané priestupky voči kňazom, mníchom a veriacim.



Upozornil aj na nekalé obchody, zastrašovacie taktiky, ktoré kresťanov vyháňajú z ich domovov, či narúšanie pútnických ciest medzi Betlehemom a Jeruzalemom.



Duchovný zdôraznil, že spomínané "radikálne skupiny nereprezentujú vládu ani ľud Izraela". Upozornil však, že "ako pri každej extrémistickej frakcii aj radikálna menšina môže príliš ľahko ovplyvniť životy väčšiny, najmä ak jej aktivity ostanú nekontrolované a jej zločiny nepotrestané".



Patton pripomenul, že kým kedysi tvorili kresťania 20 percent populácie Jeruzalema, dnes ich je menej ako dve percentá všetkých obyvateľov mesta. Požiadal preto svet o podporu, "aby sme mohli naďalej zachovávať rozmanitosť Svätej zeme".



Ďalšie varovania prišli od britského arcibiskupa z Canterbury Justina Welbyho v spoločnom článku s anglikánskym arcibiskupom Jeruzalema Hosamom Naoumom, uverejnenom v britskom Sunday Times, v ktorom tiež konštatovali, že dochádza k "pokusu zastrašiť a vyhnať" kresťanov zo Svätej zeme.



Arcibiskupi uviedli, že nárast počtu osád a komunít izraelských osadníkov spolu s obmedzeniami pohybu, ktoré predstavuje bezpečnostná bariéra postavená Izraelom s cieľom prekaziť teroristické útoky zo Západného brehu, "prehĺbili izoláciu (tamojších) kresťanských dedín". V dôsledku toho "nepretržitý prúd palestínskych kresťanov opúšťa Svätú zem, aby hľadali životy a živobytie inde".



Článok arcibiskupov vyvolal protest zboru zástupcov britských Židov, ktorý spochybňuje niektoré ich tvrdenia o príčinách útlmu kresťanskej prítomnosti v Izraeli.



Predsedníčka správnej rady Marie van der Zylová napísala Welbymu list, v ktorom ho vyzvala na stretnutie, kde by sa prediskutovali "hlboko znepokojujúce" aspekty jeho článku, informoval denník Jewish Chronicle.



Hoci van der Zylová poznamenala, že útoky na kresťanov sú neprijateľné, spochybnila príčiny úpadku kresťanskej komunity. Zdôraznila, že existujú "komplexnejšie dôvody než tie, ktoré sú uvedené v článku a pripisujú tento úpadok židovským osadníkom a bariére postavenej s cieľom zastaviť vlnu teroristických útokov druhej intifády."