Kresťanskí, moslimskí a židovskí lídri sa modlia za kráľovnú

Londýn 8. septembra (TASR) - Znepokojenie v súvislosti so správami o zdravotnom stave britskej kráľovnej Alžbety II. vyjadril vo štvrtok westminsterský arcibiskup kardinál Vincent Nichols, najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v Anglicku a Walese. Informovala o tom stanica BBC.



Predniesol aj svoje modlitby a dodal: "Nech Pánove požehnania posilnia a potešia ju i jej rodinu."



Za kráľovnú sa modlil aj hlavný rabín Spoločenstva národov Ephraim Mirvis. "Viem, že židovské komunity Commonwealthu sa ku mne pripoja v želaniach úplného a rýchleho zotavenia," uviedol.



Aj Moslimská rada Británie zaželala kráľovnej "rýchle a trvalé zotavenie" a predniesla modlitby za panovníčku i kráľovskú rodinu, píše BBC.



Podporu a spolupatričnosť kráľovnej vyjadril tiež najvyšší duchovný predstaviteľ anglikánskej cirkvi, arcibiskup z Canterbury Justin Welby. "Nech Božia prítomnosť posilní a uteší Jej Veličenstvo, jej rodinu a tých, ktorí sa o ňu v Balmorale starajú," citovala ho agentúra Reuters.



Lietadlo s Alžbetinými synmi – princami Andrewom a Edwardom, i jej vnukom princom Williamom medzitým pristálo na letisku Aberdeen na severovýchode Škótska, informuje BBC. Do neďalekého kráľovninho sídla Balmoral už medzitým pricestovali následník trónu princ Charles s manželkou Camillou i jeho sestra, jediná Alžbetina dcéra princezná Anna.



Lekári 96-ročnej kráľovnej vyjadrili vo štvrtok znepokojenie v súvislosti s jej zdravotným stavom a odporučili panovníčke zostať pod dohľadom zdravotníkov, oznámil Buckinghamský palác.



Ku kráľovnej pricestuje aj Williamov mladší brat Harry spolu s manželkou Meghan, oznámil podľa DPA ich hovorca. Pár, ktorý je momentálne na krátkej návšteve Európy, sa mal vo štvrtok večer zúčastniť na slávnostnom odovzdávaní cien v Londýne, zmenil však svoje plány a odcestuje do Škótska, uviedla agentúra Press Association.



Panovníčku trápia od vlaňajška zdravotné problémy, v dôsledku ktorých má problémy s chôdzou aj státím.