Kresťanskí veriaci a pútnici slávili Palmovú nedeľu aj v Jeruzaleme

Jeruzalem 2. apríla (TASR) - Tisíce kresťanských pútnikov sa na začiatku Veľkého týždňa zúčastnili v nedeľu v Jeruzaleme na slávení Kvetnej - Palmovej - nedele.



Ako informovala agentúra AP, veriaci niesli palmové listy a olivové ratolesti, s ktorými sa vydali na pochod z vrcholu Olivovej hory do historického Starého mesta Jeruzalema, kde sa nachádzajú posvätné miesta troch monoteistických náboženstiev.



Trasa procesie viedla aj okolo Getsemanskej záhrady, kde bol podľa biblickej tradície Ježiš zradený, a uličkami Starého mesta do Chrámu Božieho hrobu, v ktorej je miesto Ježišovho ukrižovania - Golgota - a miesto, kde uložili jeho telo a z ktorého - podľa evanjelií - vstal z mŕtvych.



Na tradičnej procesii sa zúčastnili aj latinský patriarcha Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa i ďalší katolícki duchovní.



Miesta slúženia kresťanských bohoslužieb v Jeruzaleme boli v posledných mesiacoch terčom vlny útokov, z ktorých niektorí obviňujú židovských extrémistov.



Aj preto sa cirkvi v Jeruzaleme v piatok obrátili na vládu s výzvou, aby zabezpečila kresťanom možnosť slobodne sa modliť počas Veľkej noci a v období pred ňou, pričom vyjadrili znepokojenie nad narastajúcim násilím a znesväcovaním počas uplynulého roka, informoval v nedeľu na svojom webe denník The Times of Israel.



Kvetná - Palmová - nedeľa pripomína Ježišov vstup do Jeruzalema a je začiatkom Svätého týždňa, ktorý vrcholí Veľkonočným trojdním zahŕňajúcim Štvrtok Pánovej večere (resp. Štvrtok Svätého týždňa), Piatok utrpenia Pána a Svätú sobotu.