Kretschmann zo strany Zelených odmietol zákaz vnútroštátnych letov

Berlín 7. augusta (TASR) - Premiér spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann zo strany Zelených odmietol možnosť zákazu vnútroštátnych letov v rámci Nemecka. Podľa neho by takýto krok nevyriešil problémy súvisiace s klimatickou zmenou, informoval v stredu týždenník Der Spiegel.



Kretschmann v rozhovore pre agentúru DPA zdôraznil, že politici by ľuďom nemali nariaďovať, akým spôsobom majú cestovať, čo smú jesť a podobne. O tom, ako budú žiť, by podľa neho mali rozhodovať samotní ľudia. "Ide o súčasť osobného životného štýlu," vyhlásil.



V uplynulých týždňoch sa v Nemecku viedla diskusia o škodlivých vplyvov leteckej dopravy, pripomína webový portál týždenníka Der Spiegel.



Strana Zelených pred časom v Spolkovom sneme vyslovila požiadavku zrušiť všetky finančné dotácie pre leteckú dopravu. V júlovom rozhovore pre Der Spiegel sa za zrušenie vnútroštátnych letov do roku 2035 zasadzoval aj predseda Zelených Robert Habeck. Toto opatrenie je podľa neho "možné a žiaduce".



Za týmto účelom by bolo podľa Habecka potrebné zatraktívniť železničnú dopravu a zvýhodniť cestovanie vlakom, aby ich ľudia začali uprednostňovať pred lietadlami.



Kretschmann v tejto súvislosti navrhol, aby lietadlá tankovali syntetické palivo, ktoré nie je škodlivé pre životné prostredie. Mala by sa podľa neho takisto zaviesť daň na letecký petrolej a podporiť rozvoj alternatívnych možností cestovania, akými sú napríklad rýchlodráhy.