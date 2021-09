Kričali po sebe v debate, Bartoš označil Babiša za nevychovaného

Praha 2. septembra (TASR) - Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš, predseda strany Piráti Ivan Bartoš, šéf sociálnych demokratov Jan Hamáček a predseda KDU-ČSL Marian Jurečka sa v stredu stretli v predvolebnej debate na televíznej stanici CNN Prima News. Debatu sprevádzali hádky, napísal portál Novinky.cz.



Predovšetkým Babiš neustále skákal do reči svojim partnerom v diskusii, a Bartoš ho preto označil za nevychovaného človeka.



Voľby do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu, sa budú konať 8.-9. októbra.



Kandidáti na premiéra sa pohádali hneď v úvode debaty na tému odmien a platov zdravotníkov.



Bartoš poukázal na to, že zdravotníci zachránili veľa životov, aj keď im peniaze v mnohých prípadoch neprišli. "Oni zachránili ľudí, vy ste nikoho nezachránili," osočil Bartoš premiéra.



Babiš mu počas jeho prejavu skákal do reči. "Nie sme u vás v holdingu, nechajte ma dohovoriť. To je strašne nevychovaný človek," zareagoval Bartoš. Babiš však skákal do reči ďalej, aj zástupcovi koalície Spolu Jurečkovi.



Do sporu so šéfom Pirátov sa dostal premiér aj pri téme školstva. Babiš Pirátom vyčítal, že program v tejto oblasti okopírovali od súčasného ministra školstva Roberta Plagu (za ANO). Jurečka ešte Babišovi pripomenul, že Plagu chcel z vlády "vyhodiť".



Jurečka skritizoval Babiša za to, že počas lockdownov učitelia vyučovali z domu na vlastných mobilných dátach. "Mali ste sa dohodnúť s operátormi, či im nedať na dáta zľavu," karhal premiéra.



Babiš obvinil Pirátov, že mali radosť, keď bola epidémia koronavírusu v Česku najhoršia, pretože im stúpali preferencie. "Že sa nehanbíte!" prekričal ho Bartoš.



Politici diskutovali aj o očkovaní. Podľa Bartoša by ľudí motivovalo, keby si mohli vybrať vakcínu. Varoval aj pred dezinformáciami. Hamáček s ním v tomto súhlasil. "Som očkovaný a žiadny 5G vysielač sa zo mňa nestal," dodal podľa Noviniek šéf ČSSD.



Pri téme dôchodkov Bartoš vmietol premiérovi do tváre, že seniorom dával predvolebné darčeky, aby si kúpil ich hlasy. Toto obvinenie Babiš odmietol. Vicepremiér Hamáček zasa vyčítal Bartošovi, že Piráti v minulosti odmietali podporiť valorizáciu dôchodkov, čím zhoršovali rozkol medzi generáciami. Bartoš odporoval s tým, že zákonné valorizácie Piráti podporovali, ale nie kupovanie hlasov seniorov pred voľbami.