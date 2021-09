Afganské reprezentantky v krikete sa ukrývajú v strachu z Talibanu

Kábul 2. septembra (TASR) - Členky afganskej ženskej kriketovej reprezentácie sa ukrývajú pre obavy z radikálneho hnutia Taliban, ktoré sa zmocnilo vlády v krajine. Kým mužský tím dostal povolenie vycestovať na novembrové stretnutie v Austrálii, ženy sa svojej športovej kariéry museli vzdať.



Hráčky medzi sebou komunikujú prostredníctvom platformy WhatsApp. Bojovníci Talibanu ich už začali hľadať v Kábule. „Žiadna žena, ktorá sa venuje kriketu alebo inému športu, momentálne nie je v bezpečí. Situácia v Kábule je veľmi zlá. Každý večer sa rozprávame o našich problémoch a plánoch, ale všetky sme zúfalé," povedala hráčka, ktorá používa pseudonym Asel, pre portál BBC.



Asel od polovice augusta takmer nevychádza z domu a svoj kriketový úbor schovala: „Keď Taliban prišiel do Kábulu, začal sa vyhrážať, že nás môže zabiť, ak ešte niekedy budeme chcieť hrať kriket." Športovkyni s pseudonymom Taqwa sa podarilo utiecť z krajiny po páde hlavného mesta. Týždeň pred útekom sa neustále presúvala z miesta na miesto, aby zabránila vystopovaniu. Taliban sa pýtal aj jej otca, ktorý povedal, že s ňou nebol v kontakte.



„Nechcem ani myslieť na to, čo sa mohlo stať. Keď Taliban prišiel do Kábulu, týždeň som nejedla a nespala. Nebála som sa len o seba, ale aj o ďalšie dievčatá. Obetovali svoje životy, štúdiá, niektoré sa ani nevydali, aby mohli hrať za Afganistan. Veľmi sa bojím o ich životy," uviedla Taqwa.



Afganské kriketistky tvrdia, že nedostali pomocnú ruku od športových organizácií, ktoré im podľa ich názoru mohli pomôcť z bezvýchodiskovej situácie.