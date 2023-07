Kriminalisti zo SR, ČR a Poľska odhalili organizovanú skupinu

Praha 11. júla (TASR) - Českí colníci v spolupráci so slovenskými a poľskými kolegami odhalili medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vo viacerých krajinách nelegálne vyrábala tabakové výrobky. Kriminalisti počas razií v ČR, SR a Poľsku zaistili milióny kusov cigariet, desiatky ton tabaku a únik na spotrebnej dani vyčíslili na milióny eur. Zadržali desiatky osôb. V utorok to uviedli zástupcovia vyšetrovacích orgánov ČR, SR a Poľska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na Slovensku prípad riešil Kriminálny úrad Finančnej správy. K výrobe nelegálnych cigariet dochádzalo v okrese Bardejov. "Podarilo sa nám zaistiť jednu kompletnú výrobnú linku na cigarety a jednu, ktorá bola v štádiu inštalácie," uviedol prezident Finančnej správy SR Jiří Žežulka.



Kriminalisti tiež zaistili takmer 1000 kilogramov tabaku a asi 7,3 milióna kusov nelegálnych cigariet, ktoré mali podľa Žežulku skončiť v západných krajinách EÚ, mobilné telefóny, komponenty na výrobu cigariet a fotopasce, ktoré slúžili na ochranu objektu a vchodu do areálu.



V rámci razie na Slovensku zadržali sedem osôb, z toho šesť občanov Bieloruska a jedného Poliaka. Všetci sú aktuálne vo väzbe. Čelia obvineniu zo zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru páchaného formou spolupáchateľstva v súbehu s nepovolenou výrobou tabakových výrobkov. Predbežne vyčíslená škoda, ktorú mali touto nelegálnou činnosťou spôsobiť štátu, predstavuje milión eur. V prípade preukázania viny im hrozí až osemročné väzenie.



Žežulka sa v mene Finančnej správy SR poďakoval českým a poľským kolegom za spoluprácu. "Medzinárodný daňový zločin nepozná hranice a ak my ako zložky, ktoré majú túto kriminalitu potierať, nebudeme schopní operatívne spolupracovať, nemáme proti tomuto organizovanému zločinu šancu," dodal.















