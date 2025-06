Krištáľový glóbus si v Karlových Varoch prevezme herec S. Skarsgard

Praha 25. júna (TASR) - Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii si počas 59. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary (MFF KV) prevezme švédsky filmový a divadelný herec Stellan Skarsgard. Cenu prezidenta festivalu dostanú luxemburská herečka Vicky Kriepsová, americká herečka Dakota Johnsonová a americký herec Peter Sarsgaard. V stredu to oznámili organizátori festivalu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Skarsgard bol hosťom karlovarského festivalu už v roku 2002. Organizátori vyzdvihli, že veľké hollywoodske produkcie strieda s nezávislými umeleckými projektami. Medzi jeho známe filmy patria napríklad snímky Prelomiť vlny či Dobrý Will Hunting. Účinkoval aj vo filme Piráti z Karibiku: Truhlica mŕtveho muža alebo v muzikáli Mamma Mia! či seriáli Černobyľ. Za stvárnenie sovietskeho politika Borisa Ščerbinu v tomto seriáli získal Zlatý glóbus.



Vicky Kriepsová je držiteľkou Európskej filmovej ceny pre najlepšiu herečku za rolu v životopisnom filme Korzet, za ktorú bola ocenená aj na filmovom festivale v Cannes. Stvárnila v ňom rolu rebelujúcej panovníčky, cisárovej Sissy. Americká herečka Dakota Johnsonová je známa predovšetkým z trilógie Päťdesiat odtieňov. Zahrala si aj v snímkach Sociálna sieť či Need for Speed. Tretí, kto si prevezme cenu prezidenta festivalu, herec Peter Sarsgaard, ktorý získal uznanie úlohami vo filmoch Muž so železnou maskou či Chlapci neplačú. Nomináciu na Zlatý glóbus mu vyniesla rola v dráme o zákulisí americkej politickej žurnalistiky Ako nezískať Pulitzera.



Festival si uctí aj nedávno zomrelého Jiřího Bartošku, ktorý bol jeho prezidentom. Na jeho počesť sa budú premietať snímky Musíme to zarámovať! a Teória tigra. Na mieste tiež bude výstava Jiří Bartoška – KVIFF President. V tradičnej festivalovej znelke tentokrát účinkuje český herec Bolek Polívka.



Filmy na festivale súperia o ceny v dvoch súťažiach. Do tej hlavnej sú vybrané celovečerné snímky natočené v uplynulej sezóne, ktoré dosiaľ neboli uvedené v medzinárodnej súťaži na inom festivale. Organizátori v stredu odtajnili poslednú dosiaľ nezverejnenú snímku, ktorou je iránsky film Bezprávie. Utajovaný bol z bezpečnostných dôvodov delegácie filmu.



Festival sa začne na budúci týždeň 4. júla a potrvá do 12. júla. MFF KV je najväčší filmový festival v Česku a medzi filmármi je považovaný za najdôležitejšiu udalosť tohto druhu v strednej a východnej Európe.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)