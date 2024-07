Krištáľový glóbus si z Karlových Varov prvýkrát odniesol dokument

Karlove Vary 6. júla (TASR) — Absolútnym víťazom 58. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa v sobotu večer stal film Náhly záblesk hlbších vecí (A Sudden Glimpsa to Deeper Things) o maliarke Wilhelmine Barns-Grahamovej, ktorej vnímanie sveta sa zmenilo po výstupe na ľadovec. Víťazný esejistický portrét nakrútil britský dokumentarista Mark Cousins, informuje TASR na základe správ webov Novinky.cz a iDNES.cz.



Rozhodnutie poroty je pomerne prekvapivé, pretože dokumentárny film ovládol MFF v Karlových Varoch vôbec po prvýkrát, poznamenali Novinky.



Osobitnú cenu poroty získala nórska rozvodová dráma Až na veky (Elskling), za ktorú si Helga Gurenová odniesla trofej pre najlepšiu herečku. O cenu za mužský herecký výkon sa podelili Ton Kas a Guido Pollemans, ktorí účinkovali v holandsko-belgickej snímke Hosť a ryba na tretí deň (Drie dagen vis).



Cenu za réžiu dostala Nelicia Lowová za koprodukčný film Na kordy, sledujúci osudy dvoch bratov šermiarov. Osobitné uznanie poroty si odniesli česká „zabíjačková“ tragikomédia Adama Martinca s názvom Mord a nemecká dáma Xoftex o utečeneckom tábore v Grécku, ktorú režíroval Izraelčan Noaz Deshe.



Cenu divákov získal Jiří Mádl s filmom Vlny o osudoch novinárov Československého rozhlasu v roku 1968. V snímke účinkujú aj slovenskí herci Táňa Pauhofová a Tomáš Maštalír.



V rámci sekcie Proxima zvíťazila koprodukčná dráma Cudzinec, ktorej epizodický sa odohráva jednej izbe v čínskom hoteli. Osobitnú cena poroty v tejto sekcii získala peruánska snímka Keď prišla noc (Vino la noche) o armádnom výcviku v Latinskej Amerike. Osobitné uznanie pre Česko vybojoval slovenský tvorca Martin Pavol Repka za rodinnú drámu Od marca do mája.



Čestné ocenenie za prínos českej kinematografii získal herec Ivan Trojan a cenu prezidenta festivalu si z rúk Jiřího Bartošku prevzal britský herec Clive Owen. V priebehu festivalu túto cenu v predchádzajúcich dňoch získali aj herci Viggo Mortensen a Daniel Brühl.



Filmový festival v Karlových Varoch tento rok ponúkol 136 hraných aj dokumentárnych celovečerných filmov. V porote hlavnej súťaže sedel aj austrálsky oscarový herec Geoffrey Rush, ktorý si z festivalu pred dvoma rokmi odviezol Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii. Slávny herec v deň záverečného ceremoniálu oslavoval narodeniny.



Na záver Jiří Bartoška oznámil, že 59. ročník MFF sa uskutoční od 4. do 12. júla 2025.