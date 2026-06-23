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Krištáľový glóbus si z MFF Karlove Vary odnesie aj Dustin Hoffman
Festival sa uskutoční od 3. do 11. júla, úvodnou snímkou bude argentínsko-španielsky dokument Zápas storočia.
Autor TASR
Praha 23. júna (TASR) - Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii si počas 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Karlove Vary prevezme americký herec Dustin Hoffman, americký kameraman Robert Richardson a francúzska herečka Juliette Binoche. V utorok to oznámili organizátori festivalu. Cenu prezidenta festivalu si z jubilejného ročníka odnesie okrem iných aj slovenská herečka a bývalá diplomatka a politička Magdaléna Vášáryová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Festival sa uskutoční od 3. do 11. júla, úvodnou snímkou bude argentínsko-španielsky dokument Zápas storočia. Počas slávnostného otvorenia festivalu si Krištáľový glóbus prevezme americký herec Dustin Hoffman. Je dvojnásobným držiteľom Oscara za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man. Známy je tiež z filmov Malý veľký muž, Všetci prezidentovi muži či Jeho foter, to je lotor! Na festivale uvedie svoj filmový debut Absolvent z roku 1967.
Rovnakú cenu dostane počas festivalu aj americký kameraman Robert Richardson, ktorý je držiteľom troch Oscarov a siedmich ďalších nominácií na túto cenu. Na slávnostnom zakončení si Krištáľový glóbus prevezme francúzska herečka, držiteľka Oscara, Césara a štyroch Európskych filmových cien Juliette Binocheová. Okrem nich MFF KV opakovane navštívi napríklad americký herec Harvey Keitel, ktorý uvedie film Špinavé ulice.
Organizátori už skôr oznámili aj laureátov ceny prezidenta festivalu. Sú nimi herec Jeffrey Wright, herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg a herečka, režisérka, producentka a scenáristka Maggie Gyllenhaalová. Okrem týchto amerických hercov cenu dostane aj slovenská herečka Magdaléna Vášáryová.
„Karlovarský festival chce ocenením jednej z najvýraznejších slovenských herečiek vyjadriť nielen rešpekt k hereckej práci Magdy Vášáryovej, ale aj pripomenúť jedinečné umelecké prepojenie českých a slovenských filmárov, ktorí tvorili spoločnú filmovú históriu,“ zdôvodnili ocenenie organizátori. Ako poctu Vášáryovej uvedie karlovarský festival film slovenského režiséra Juraja Jakubiska Vtáčikovia, siroty a blázni z roku 1969.
V rámci súťaže Proxima, ktorá je otvorená progresívnej filmovej tvorbe, sa tento rok predstavia aj dva slovenské debuty. Jedným z nich je snímka Milovník, nie bojovník od režisérky Martiny Buchelovej o láske v puberte a druhým film 33 krokov od Anny a Šimona Domčekovcov. Snímka vznikla na základe skutočného príbehu, sleduje Róma, ktorého ako osemnásťročného brutálne napadli neonacisti.
Festival sa uskutoční od 3. do 11. júla, úvodnou snímkou bude argentínsko-španielsky dokument Zápas storočia. Počas slávnostného otvorenia festivalu si Krištáľový glóbus prevezme americký herec Dustin Hoffman. Je dvojnásobným držiteľom Oscara za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man. Známy je tiež z filmov Malý veľký muž, Všetci prezidentovi muži či Jeho foter, to je lotor! Na festivale uvedie svoj filmový debut Absolvent z roku 1967.
Rovnakú cenu dostane počas festivalu aj americký kameraman Robert Richardson, ktorý je držiteľom troch Oscarov a siedmich ďalších nominácií na túto cenu. Na slávnostnom zakončení si Krištáľový glóbus prevezme francúzska herečka, držiteľka Oscara, Césara a štyroch Európskych filmových cien Juliette Binocheová. Okrem nich MFF KV opakovane navštívi napríklad americký herec Harvey Keitel, ktorý uvedie film Špinavé ulice.
Organizátori už skôr oznámili aj laureátov ceny prezidenta festivalu. Sú nimi herec Jeffrey Wright, herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg a herečka, režisérka, producentka a scenáristka Maggie Gyllenhaalová. Okrem týchto amerických hercov cenu dostane aj slovenská herečka Magdaléna Vášáryová.
„Karlovarský festival chce ocenením jednej z najvýraznejších slovenských herečiek vyjadriť nielen rešpekt k hereckej práci Magdy Vášáryovej, ale aj pripomenúť jedinečné umelecké prepojenie českých a slovenských filmárov, ktorí tvorili spoločnú filmovú históriu,“ zdôvodnili ocenenie organizátori. Ako poctu Vášáryovej uvedie karlovarský festival film slovenského režiséra Juraja Jakubiska Vtáčikovia, siroty a blázni z roku 1969.
V rámci súťaže Proxima, ktorá je otvorená progresívnej filmovej tvorbe, sa tento rok predstavia aj dva slovenské debuty. Jedným z nich je snímka Milovník, nie bojovník od režisérky Martiny Buchelovej o láske v puberte a druhým film 33 krokov od Anny a Šimona Domčekovcov. Snímka vznikla na základe skutočného príbehu, sleduje Róma, ktorého ako osemnásťročného brutálne napadli neonacisti.