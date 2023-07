Kristersson bude rokovať s Erdoganom o podpore členstva Švédska v NATO

Vilnius 10. júla (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson absolvuje v pondelok stretnutie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom s cieľom získať podporu Turecka pre vstup svojej krajiny do NATO. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan blokuje vstup Švédska z dôvodu dlhodobého sporu o (z pohľadu Ankary) laxný prístup Štokholmu k údajným kurdským militantom žijúcim v tejto škandinávskej krajine.



Erdogan v nedeľu v telefonickom rozhovore americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi povedal, že Švédsko prijatím nového protiteroristického zákona urobilo krok správnym smerom. Štokholm však podľa tureckej prezidentskej kancelárie tento pokrok neutralizoval povolením nedávneho protestu pred mešitou v Štokholme, počas ktorého bolo zapálených niekoľko strán Koránu, posvätnej knihy moslimov.



Švédsko na vstup do NATO potrebuje súhlas všetkých členských krajín. Okrem Turecka ho zatiaľ nedostalo ani od Maďarska.



V utorok sa v litovskej metropole Vilnius začína dvojdňový (11. - 12. júla) summit NATO. Jedno z tém má byť aj vstup Švédska do Aliancie. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na pondelok zvolal stretnutie s Erdoganom i Kristerssonom s cieľom vyriešiť rozpory. Šéf NATO uviedol, že Švédsko splnilo svoje záväzky voči Turecku vyplývajúce z dohody z vlaňajšieho summitu NATO v Madride.



Švédsko spolu so susedným Fínskom upustilo od svojej dlhoročnej vojenskej neutrality po tom, čo Rusko vlani vo februári zaútočilo na Ukrajinu. Obe krajiny následne signalizovali svoj zámer vstúpiť do NATO. Fínsko do Aliancie vstúpilo začiatkom apríla tohto roka a stalo sa jej 31. členskou krajinou.