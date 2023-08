Kristersson naznačil, že Švédsko Ukrajine neposkytne stíhačky Gripen

Štokholm 21. augusta (TASR) - Švédsko potrebuje svoje stíhačky Gripen na vlastnú obranu. Uviedol to v pondelok švédsky premiér Ulf Kristersson. Cez víkend vyjadril záujem o tieto bojové lietadlá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z britského denníka The Guardian.



Kristersson poukázal na to, že Švédsko ešte stále nie je členom Severoatlantickej aliancie. Žiadosť Štokholmu o vstup do Aliancie blokuje ratifikácia Turecka a Maďarska.



"V budúcnosti nič nevylučujeme," povedal pre švédsku televíziu TV4. "Urobíme všetko pre to, aby sme ich (Ukrajincov) podporili aj lietadlami. Momentálne však neexistujú žiadne nové záväzky týkajúce sa poskytovania švédskych lietadiel Ukrajine," dodal.



Zelenskyj v sobotu počas návštevy Švédska povedal, že Kyjev začal so Štokholmom rokovať o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl.



Švédska vláda v júni uviedla, že ukrajinským pilotom dá možnosť otestovať svoje gripeny, ktoré vyrába švédska firma Saab. Už vtedy však tvrdila, že všetky svoje bojové lietadlá potrebuje na obranu svojho územia.