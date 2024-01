Kristersson Orbánovi: O NATO niet čo rokovať, sú však aj iné témy

Budapešť 26. januára (TASR) - Medzi Štokholmom a Budapešťou pokračuje v otázke švédskeho členstva v Severoatlantickej aliancii diplomatická prestrelka, konštatoval v piatok server telex.hu. Predseda švédskej vlády Ulf Kristersson totiž podľa denníka Aftonbladet maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi odkázal, že o vstupe Švédska do NATO niet čo diskutovať, sú však iné témy, o ktorých stojí za to rokovať, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán v utorok pozval Kristerssona do Budapešti, aby hovorili o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie. "Nemáme o čom diskutovať. Sme pripravení na NATO," reagoval v piatok švédsky ministerský predseda.



Podľa Aftonbladet sa švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström ohradil voči tvrdeniam predsedu maďarského Národného zhromaždenia Lászlóa Kövéra a povedal, že nikdy neurážal Maďarsko.



Kövér vo štvrtok vyhlásil, že nepodporuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Pripomenul, že členské štáty NATO sa zaväzujú, že ak dôjde k napadnutiu jednej z členských krajín, ostatné štáty jej poskytnú potrebnú pomoc a ochranu. To si podľa jeho slov vyžaduje mimoriadne vysoký stupeň dôvery. "Švédsko si to neuvedomuje. V ohováraní maďarskej vlády a zužovaní poľa jej pôsobnosti zašlo tak ďaleko, že sa to nedá vrátiť späť. Mám pocit, že v mysliach Švédov je vážne nedorozumenie," konštatoval.



Turecký parlament po dlhom čase napokon v utorok odhlasoval vstup Švédska do NATO. Maďarsko je tak posledným členským štátom NATO, ktorý zatiaľ neschválil vstup škandinávskej krajiny do vojenskej aliancie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)