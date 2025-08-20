< sekcia Zahraničie
Kristersson: Švédsko je ochotné pomôcť zabezpečiť mier na Ukrajine
Dodal, že v prípade uzavretia mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou musí byť príspevok Švédska k ochrane Ukrajiny jasne definovaný a realizovaný bezpečným spôsobom.
Autor TASR
Kodaň 20. augusta (TASR) - Švédsko je pripravené prispieť k zabezpečeniu mieru na Ukrajine prostredníctvom monitorovania vzdušného priestoru a námorných operácií. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Sveriges Radio to v stredu uviedol švédsky premiér Ulf Kristersson, informuje agentúra DPA.
Kristersson zdôraznil, že cieľom nie je vysielať na Ukrajinu veľké počty vojakov zo zahraničia, ale zabezpečiť, „aby Ukrajina dokázala za seba vierohodne prevziať zodpovednosť a aby sa Rusko nepokúsilo o ďalší útok“.
Dodal, že v prípade uzavretia mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou musí byť príspevok Švédska k ochrane Ukrajiny jasne definovaný a realizovaný bezpečným spôsobom.
Kristerssonove vyjadrenia odzneli v súvislosti s konzultáciami náčelníkov generálnych štábov členských krajín NATO, ktorí v stredu rokovali o možnostiach poskytnutia vojenských bezpečnostných záruk ako súčasti budúceho mierového riešenia.
Švédsko sa stalo členom NATO v marci 2024, pripomína TASR.
Kristersson zdôraznil, že cieľom nie je vysielať na Ukrajinu veľké počty vojakov zo zahraničia, ale zabezpečiť, „aby Ukrajina dokázala za seba vierohodne prevziať zodpovednosť a aby sa Rusko nepokúsilo o ďalší útok“.
Dodal, že v prípade uzavretia mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou musí byť príspevok Švédska k ochrane Ukrajiny jasne definovaný a realizovaný bezpečným spôsobom.
Kristerssonove vyjadrenia odzneli v súvislosti s konzultáciami náčelníkov generálnych štábov členských krajín NATO, ktorí v stredu rokovali o možnostiach poskytnutia vojenských bezpečnostných záruk ako súčasti budúceho mierového riešenia.
Švédsko sa stalo členom NATO v marci 2024, pripomína TASR.