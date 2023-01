Kristersson: Švédsko neplánuje umiestniť jadrové zbrane na svojej pôde

Štokholm 11. januára (TASR) - Ruské médiá šíria "čisté dezinformácie" o tom, že Švédsko plánuje povoliť Severoatlantickej aliancii, aby umiestnila jadrové zbrane na jeho územie v čase mieru. Uviedol to švédsky premiér Ulf Kristersson v stredu v Štokholme pred delegáciou európskych novinárov, informuje spravodajca TASR.



Delegácia okolo 70 novinárov zavítala do Štokholmu pri príležitosti slávnostného otvorenia švédskeho predsedníctva v Rade EÚ.



Kristersson počas spoločnej tlačovej konferencie s ministerkou pre európske záležitosti Jessikou Roswallovou pripomenul tri základné priority predsedníctva – zameranie sa na bezpečnejšiu, zelenšiu a slobodnejšiu Európu. Spresnil, že hlavnou prioritou bude zachovať pomoc EÚ pre Ukrajinu, humanitárnu, finančnú aj vojenskú, a zaistiť jednotný postoj eurobloku voči Rusku, čo sa týka aj sankčného režimu.



"Jednota je kľúčová," zdôraznil premiér. Ocenil, že Únia dokázala byť od vypuknutia ruskej agresie voči Ukrajine jednotná a odkázal, že víťazstvo Ukrajiny v tejto vojne je životne dôležité aj pre zvyšok Európy.



V tomto kontexte chce švédske predsedníctvo pomôcť pri implementácii takzvaného strategického kompasu EÚ a tiež pri prehlbovaní spolupráce medzi EÚ a NATO.



Švédsky premiér pri tejto príležitosti poprel čerstvé správy niektorých ruských médií o tom, že Švédsko chce povoliť, aby NATO umiestnilo jadrové zbrane na jeho území. Kristersson zdôraznil, že touto témou sa jeho vláda vôbec nezaoberá, a označil to za šírenie falošných informácií. Médiá a sociálne médiá vyzval, aby tieto dezinformácie ďalej nešírili.



Premiér potvrdil, že jeho krajina chce poskytnúť Ukrajine modernú výzbroj. Doplnil, že počas utorňajšej videokonferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským hovoril o vojenskej pomoci, ale aj všeobecne o pomoci ako takej a o bilaterálnych vzťahoch Švédska a Ukrajiny. Podporuje Zelenského desaťbodový mierový plán, ktorý má zaručiť suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.



Na otázku novinárov, či by po vzore Švédska mali aj iné krajiny EÚ zaslať Ukrajine ťažkú vojenskú techniku, Kristersson odpovedal, že EÚ by mala konať na základe princípu spoločnej zodpovednosti. Zdôraznil, že nemôže hovoriť za iné krajiny, ktoré uzatvárajú s Kyjevom bilaterálne dohody aj čo sa týka dodávok zbraní, spresnil však, že treba zaistiť určitú mieru koordinácie pri dodávkach zbraní a vybavenia, ktoré ukrajinská strana potrebuje na svoju obranu.