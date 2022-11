Kristersson: Švédsko zaujme tvrdší postoj k boju s terorizmom

Ankara 8. novembra (TASR) - Švédsko zaujme pevnejší postoj voči boju so zločinom a terorizmom, prisľúbil v utorok švédsky premiér Ulf Kristersson počas návštevy Turecka, kde sa stretol s tamojším prezidentom Tayyipom Erdoganom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Cieľom návštevy je vyriešiť spor s Ankarou, ktorá vzniesla námietky proti vstupu Švédska a Fínska do NATO. Ankara obe severské krajiny obviňuje, že poskytujú útočisko členom kurdskej organizácie, ktorých označuje za teroristov. Napriek júnovej dohode so Štokholmom a Helsinkami Turecko zatiaľ neratifikovalo ich prístupové protokoly s tvrdením, že dohodu nenaplnili.



"Jednou z priorít (švédskej) vlády je boj so zločinom, boj s organizovaným zločinom, boj s prepojením organizovaného zločinu a terorizmu," uviedol v tureckom parlamente Kristersson, ktorý nastúpil do úradu len pred niekoľkými týždňami.



Švédsky parlament v utorok oznámil, že budúci týždeň bude hlasovať o dodatku ústavy, ktorý by umožnil prijať nové zákony zamerané na "obmedzenie slobody združovania skupín zapojených do terorizmu“. Toto hlasovanie je naplánované na 16. novembra, uvádza agentúra AFP.



"Chcem uistiť všetkých Turkov: Švédsko naplní všetky svoje záväzky voči Turecku v boji proti teroristickým hrozbám," uviedol Kristersson po stretnutí s Erdoganom.



Koncom mesiaca má Erdogan navštíviť Švédsko a turecký prezident vyjadril presvedčenie, že na tomto stretnutí v Štokholme Turecko uvidí "pozitívnejší obraz". Dátum stretnutia však nespresnil. Takisto podľa AFP uviedol, že by si "úprimne želal" pripojenia sa Švédska k Aliancii.



Prijatie Švédska a Fínska do NATO ratifikovali už všetci členovia Aliancia okrem Turecka a Maďarska.