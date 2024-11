Kristersson: Trumpov triumf môže ohroziť záväzky USA voči Kyjevu

Štokholm 6. novembra (TASR) - Víťazstvo republikána Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách môže ohroziť záväzok Spojených štátov voči Ukrajine. Uviedol to v stredu švédsky premiér Ulf Kristersson, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Kristersson zagratuloval Trumpovi k víťazstvu. Na sociálnej sieti tiež napísal, že sa teší "na spoluprácu a pokračovanie vynikajúcich vzťahov medzi USA a Švédskom".



O niekoľko hodín neskôr však na tlačovej konferencii vyjadril obavy, že návrat Trumpa do Bieleho domu so sebou prináša pre Švédsko riziká ako napríklad možné oslabenie záväzkov USA voči Ukrajine.



"Berieme do úvahy skutočnosť, že USA sú doteraz najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Nepovažujeme to za samozrejmosť," povedal švédsky premiér.



Kristersson poznamenal, že severské a pobaltské krajiny sú spoločne druhým najväčším vojenským podporovateľom Kyjeva v boji proti ruským inváznym silám.



Trump počas predvolebnej kampane spochybnil pokračovanie americkej vojenskej podpory pre Kyjev a viackrát vyhlásil, že konflikt na Ukrajine dokáže vyriešiť za 24 hodín.



Švédsko sa v reakcii na ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine, ktorú Moskva začala vo februári 2022, rozhodlo ukončiť svoju dlhoročnú neutralitu a v marci tohto roku sa stalo 32. členom Severoatlantickej aliancie (NATO).