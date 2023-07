Kristersson vyjadril spokojnosť po dohode s Tureckom o členstve v NATO

Vilnius 11. júla (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson v pondelok uviedol, že je "veľmi šťastný" po dohode svojej krajiny s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o podpore členstva Štokholmu v Severoatlantickej aliancii (NATO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Robíme veľmi veľký krok smerom k formálnej ratifikácii členstva Švédska v NATO. Pre Švédsko to bol dobrý deň," povedal Kristersson reportérom v litovskom hlavnom meste Vilnius v predvečer dvojdňového summitu Aliancie.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok oznámil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podporuje vstup Švédska do Aliancie a čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie tureckému parlamentu.



"Prezident Erdogan sa zaväzuje čo najskôr pristúpiť k ratifikácii pripojenia sa Švédska k NATO," dodal švédsky premiér. Ako zdôraznil, Štokholm a Ankara "pokračujú v spoločnom úsilí bojovať proti organizovanému zločinu a terorizmu" a dohodli sa aj na "prehĺbení spolupráce" v oblasti hospodárstva, obchodu a investícií.



Švédsko si podalo prihlášku do NATO vlani spolu s Fínskom. Vstup Fínska do Aliancie umožnilo Turecko na jar tohto roka, avšak voči Švédsku opakovane vznášalo námietky, že poskytuje útočisko teroristom, predovšetkým kurdskej národnosti.



Erdogan v pondelok podmienil podporu schválenia vstupu Švédska do NATO aj opätovným otvorením rozhovorov o prijatí Turecka do Európskej únie, píše AFP.



"Zo strany Švédska pokračujeme v presadzovaní bližšej spolupráce medzi Úniou a Tureckom," povedal Kristersson, zároveň však dodal, že Švédsko sa mimo tohto vyhlásenia k ničomu v tejto súvislosti nezaviazalo.



Rozhodnutie Turecka zrušiť svoje dlhodobé veto na členstvo Švédska v Aliancii v pondelok večer privítal americký prezident Joe Biden i šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková.