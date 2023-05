Kritička Kremľa má podozrenie, že sa ju pokúsili otráviť

Praha/Moskva 16. mája (TASR) - Známa kritička Kremľa Natalia Arno (známa aj ako Budajevová) má podozrenie, že počas nedávnej cesty po Európe sa ju pokúsili otráviť. Arno pripustila, že možno šlo o nervovoparalytickú látku. Ako v utorok informovalo Rádio Sloboda (RFE/RL), Arno cestovala po Európe ešte začiatkom mája, ale svoje náhle zdravotné problémy opísala až v statuse zverejnenom na Facebooku 16. mája, uvádza TASR.



Rádio Sloboda sa odvoláva na článok spravodajského webu Agentstvo, v ktorom sa píše, že za posledné dva roky sa u najmenej štyroch ľudí - kritikov Kremľa alebo vojny na Ukrajine - objavili buď príznaky možnej otravy, alebo do ich bytov či domov vnikli neznáme osoby, ktoré by mohli byť spájané s ruskými tajnými službami.



Podľa citovaného webu takúto skúsenosť mali dvaja novinári, ktorí píšu o Rusku, ale aj bývalý veľvyslanec USA či aktivistka Arno. Tá vedie nadáciu Slobodné Rusko/Free Russia Foundation - mimovládnu neziskovú organizáciu založenú vo Washingtone v roku 2014 emigrantmi z Ruska. Vo svojom statuse napísala, že po návrate zo stretnutí v Prahe našla dvere svojej hotelovej izby otvorené a keď vošla dnu, zacítila zvláštny ostrý zápach podobný "lacnému parfumu".



V tú noc začala mať "zvláštne" príznaky, ktoré prerástli do akútnych bolestí. Tie ju prinútili zmeniť termín návratu do Spojených štátov. Po príchode do USA lekári nedokázali nájsť príčinu ochorenia, hoci príznaky sa ďalej stupňovali. O dva týždne choroba ustúpila, ale podľa slov Arno dosiaľ úplne nezmizla.



Agentstvo tvrdí, že bývalým veľvyslancom USA, ktorý trpel podobnou chorobou, je John Herbst. V minulosti zastupoval USA na Ukrajine a v Uzbekistane, v súčasnosti je riaditeľom Euroázijského centra Atlantickej rady a je známym kritikom politiky ruského prezidenta Vladimira Putina. Príznaky možnej otravy sa uňho prejavili niekoľko mesiacov pred tým, ako Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu.



Agentstvo informovalo, že možné príznaky otravy pocítila aj nemenovaná ruská novinárka v exile, keď sa v apríli zúčastnila na konferencii ruských exilových opozičných politikov a aktivistov v Berlíne. Na tejto konferencii v Berlíne bola aj Arno, ktorá odtiaľ odletela do Prahy.



Ďalší prípad sa týka bulharského investigatívneho novinára Christa Grozeva, ktorému vlani v lete v Čiernej Hore neznáme osoby vnikli do hotelovej izby a ukradli mu mobilný telefón, odkiaľ zrejme stiahli dáta.



Investigatívny web Bellingcat, v ktorého vedení Grozev pôsobí, publikuje vyšetrovania o činnosti tajných služieb, majetkových pomeroch a podozreniach z korupcie politikov a finančníkov. Medzi najvýznamnejšie takéto vyšetrovania patria okolnosti otravy ruského opozičného vodcu Alexeja Navaľného.



Kremeľ popiera akékoľvek spojenie s viacerými podozrivými otravami, ktorým boli vystavení známi Putinovi kritici - okrem Navaľného napríklad aj politik a novinár Vladimir Kara-Murza. Obaja sú v súčasnosti vo väzení.



V prípade Navaľného nezávislé európske laboratóriá v roku 2020 konštatovali, že bol vystavený nervovoparalytickej látke novičok.



Kara-Murza mal príznaky zodpovedajúce otrave dvakrát - v roku 2015 a v roku 2017.



Stanica RFE/RL doplnila, že v roku 2018 bol v anglickom meste Salisbury nervovoparalytickou látkou novičok otrávený bývalý agent ruskej vojenskej rozviedky Sergej Skripaľ a jeho dcéra. Predpokladá sa, že tento útok vykonali agenti ruskej vojenskej rozviedky.