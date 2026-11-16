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Kritik Číny má nečakanú šancu stať sa primátorom Tchaj-peja
Prieskumy naznačujú možný prekvapivý výsledok aj v Novom Tchaj-peji, ďalšej bašte KMT.
Autor TASR
Tchaj-pej 16. novembra (TASR) - Taiwanský poslanec Puma Shen, po ktorom čínska polícia vyhlásila pátranie, má nečakane vyrovnané šance stať sa primátorom Tchaj-peja. Hlavné mesto je pritom dlhodobo baštou strany Kuomintang (KMT), ktorá presadzuje bližšie vzťahy s Pekingom. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Komunálne voľby sa na Taiwane uskutočnia 28. novembra. KMT v roku 2022 získal 14 z 22 miest a okresov vrátane hlavného mesta Tchaj-peja. Vládna Demokratická pokroková strana (DPP) prezidenta Laj Čching-teho obsadila päť postov.
Puma Shen z DPP sa snaží stať prvým primátorom Tchaj-peja za svoju stranu po takmer 30 rokoch. Pôvodne mal proti úradujúcemu primátorovi Ťiang Wan-anovi z KMT len malé šance. Podľa najnovších prieskumov ho však dobieha alebo mierne predbieha.
Shen v parlamente otvorene kritizuje čínsky vplyv a dezinformácie. Čínska polícia ho vyšetruje pre údajné „separatistické aktivity“ a má zakázaný vstup do pevninskej Číny.
Prieskumy naznačujú možný prekvapivý výsledok aj v Novom Tchaj-peji, ďalšej bašte KMT. Ide o samostatné mesto, ktoré obkolesuje hlavné mesto a je najľudnatejším mestom Taiwanu. Porážka v oboch mestách by bola pre stranu úderom pred prezidentskými voľbami v roku 2028. Zvýšil by sa tiež tlak na predsedníčku KMT Čeng Li-wen, ktorej vyhranene propekingský postoj považujú aj mnohí členovia strany za prehnaný.
Analytici však upozorňujú, že komunálne voľby nie sú spoľahlivým ukazovateľom výsledku prezidentských volieb. Shen aj Ťiang sa v kampani téme Číny vyhýbajú a sústreďujú sa na miestne otázky, ako je obnova mesta, doprava, starostlivosť o deti či umelá inteligencia.
Komunálne voľby sa na Taiwane uskutočnia 28. novembra. KMT v roku 2022 získal 14 z 22 miest a okresov vrátane hlavného mesta Tchaj-peja. Vládna Demokratická pokroková strana (DPP) prezidenta Laj Čching-teho obsadila päť postov.
Puma Shen z DPP sa snaží stať prvým primátorom Tchaj-peja za svoju stranu po takmer 30 rokoch. Pôvodne mal proti úradujúcemu primátorovi Ťiang Wan-anovi z KMT len malé šance. Podľa najnovších prieskumov ho však dobieha alebo mierne predbieha.
Shen v parlamente otvorene kritizuje čínsky vplyv a dezinformácie. Čínska polícia ho vyšetruje pre údajné „separatistické aktivity“ a má zakázaný vstup do pevninskej Číny.
Prieskumy naznačujú možný prekvapivý výsledok aj v Novom Tchaj-peji, ďalšej bašte KMT. Ide o samostatné mesto, ktoré obkolesuje hlavné mesto a je najľudnatejším mestom Taiwanu. Porážka v oboch mestách by bola pre stranu úderom pred prezidentskými voľbami v roku 2028. Zvýšil by sa tiež tlak na predsedníčku KMT Čeng Li-wen, ktorej vyhranene propekingský postoj považujú aj mnohí členovia strany za prehnaný.
Analytici však upozorňujú, že komunálne voľby nie sú spoľahlivým ukazovateľom výsledku prezidentských volieb. Shen aj Ťiang sa v kampani téme Číny vyhýbajú a sústreďujú sa na miestne otázky, ako je obnova mesta, doprava, starostlivosť o deti či umelá inteligencia.