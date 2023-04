Kritik Kremľa Kara-Murza svoj proces prirovnal k obdobiu stalinizmu

Moskva 15. apríla (TASR) - Ruský opozičný politik a publicista Vladimir Kara-Murza svoj súdny proces prirovnal k obdobiu stalinizmu a neskorším procesom, pri ktorých mnohých jeho krajanov odsúdili na smrť alebo väzenie. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Tento novinár a kritik Kremľa ešte v pondelok pred súdom povedal, že úroveň nejasnosti v spojitosti s voči nemu vznesenými obvineniami prekonáva procesy so sovietskymi disidentmi z 60. a 70. rokov minulého storočia, keď boli občania ZSSR zatýkaní na základe vykonštruovaných obvinení, píše AP.



Kara-Murza tiež uviedol, že je hrdý na svoje verejné vyhlásenia a správanie, pre ktoré čelí obvineniam zo zrady a šírenia falošných informácií o ruskej armáde na Ukrajine.



Obvinenia boli vznesené v reakcii na Kara-Murzov prejav z 15. marca 2022 pred snemovňou reprezentantov amerického štátu Arizona, v ktorom slovne odsúdil ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu.



Za mrežami je od apríla minulého roka, keď ho vzali do väzby na 15 dní za kladenie odporu polícii.



Obžaloba pre tohto novinára vo štvrtok žiadala 25-ročný trest odňatia v slobody vo väzenskej kolónii s prísnym režimom. Verdikt v tomto procese sa očakáva budúci pondelok (17. apríla).



Vladimir Kara-Murza je laureátom medzinárodnej Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2022. Bol tiež blízkym spolupracovníkom Borisa Nemcova, ktorého v roku 2015 zastrelili v centre Moskvy neďaleko Kremľa. V rokoch 2015 a 2017 náhle ochorel a upadol do kómy, pričom je presvedčený, že ho otrávili agenti ruských tajných služieb.