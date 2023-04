Kritik Kremľa, ktorému hrozí 25 rokov väzenia, tvrdí, že nič neľutuje

Moskva 11. apríla (TASR) — Ruský opozičný politik a publicista Vladimir Kara-Murza v pondelok vyhlásil, že si stojí za všetkými svojimi politickými vyhláseniami, vrátane tých proti invázii na Ukrajinu, za ktoré mu hrozí 25 rokov väzenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Podpisujem sa pod každé slovo, ktoré som povedal a za ktoré som obvinený," uviedol 41-ročný Kara-Murza vo svojej záverečnej reči na súde, ktorú citoval novinár Alexej Venediktov na kanáli Telegram. "Nielenže sa za nič z toho nekajám, ale som na to hrdý," dodal.



Kara-Murza je vo vyšetrovacej väzbe už od apríla minulého roku. Vtedy ho vzali do väzby na 15 dní za kladenie odporu polícii. Zároveň sa proti nemu začalo konanie za šírenie dezinformácií o ruskej armáde. Neskôr pribudli podozrenia z vlastizrady a z účasti na činnosti "nežiaducej organizácie", ktorou je údajne nadácia Otvorené Rusko.



"Vyčítam si len jednu vec," uviedol ďalej Kara-Murza. "Nepodarilo sa mi dostatočne presvedčiť svojich krajanov a politikov v demokratických krajinách o nebezpečenstve, ktoré súčasný kremeľský režim predstavuje pre Rusko a pre svet."



Kara-Murza je laureátom medzinárodnej Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2022. Bol tiež blízkym spolupracovníkom Borisa Nemcova, ktorého v roku 2015 zastrelili v centre Moskvy neďaleko Kremľa. V rokoch 2015 a 2017 náhle ochorel a upadol do kómy, pričom je presvedčený, že ho otrávili agenti ruských tajných služieb.



"Som hrdý na to, že ma Boris Nemcov priviedol do politiky. A dúfam, že sa za mňa nehanbí," povedal Kara-Murza.



Verdikt v tomto procese sa očakáva budúci pondelok. "Poznám svoj rozsudok... Taká je teraz v Rusku cena za nemlčanie," vyhlásil Kara-Murza. "Viem tiež, že príde deň, keď sa temnota nad našou krajinou rozplynie. Keď sa vojna bude nazývať vojnou... keď tí, ktorí podnietili a začali túto vojnu, budú označení za zločincov, a nie ľudia, ktorí sa ju pokúsili zastaviť," dodal.