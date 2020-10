Kritik Kremľa Navaľnyj sa zotavuje v oblasti Čierneho lesa

Berlín 15. októbra (TASR) - Kritik Kremľa Alexej Navaľnyj sa po minulomesačnom prepustení z nemocnice v Berlíne, kde ho liečili po otrave, zotavuje v juhonemeckej oblasti Čierny les (Schwarzwald). Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra Reuters, ktorá citovala miestne médiá.



Regionálny denník Südkurier s odvolaním sa na niekoľko zdrojov napísal, že Navaľnyj je ubytovaný v dovolenkovom dome v obci Ibach na juhozápade Nemecka neďaleko švajčiarskych hraníc.



Starosta Ibachu napísal na webovej stránke obce: "Od tohto týždňa sa v Ibachu zdržiava so svojou rodinou hosť, osoba s verejným životom a verejného záujmu. Vyžadujú si veľmi vysokú mieru osobnej ochrany."



Svedok agentúre Reuters povedal, že vo štvrtok bolo v dedine Oberibach, časti spomínanej administratívnej oblasti, zaparkovaných niekoľko policajných vozidiel a polícia celú túto oblasť zapečatila.



Navaľného (44) previezli z Ruska do Berlína na liečbu po tom, čo mu 20. augusta prišlo nevoľno počas domáceho letu. Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) následne potvrdila, že ruský opozičný politik bol otrávený novým, nedeklarovaným druhom jedu zo skupiny novičok.



Navaľnyj sa po prepustení z berlínskej nemocnice Charité zaprisahal, že sa do Ruska vráti.



Európska únia a Británia uvalili vo štvrtok sankcie na ruských predstaviteľov za otravu Navaľného.



Kremeľ sankcie odsúdil ako úmyselný a nepriateľský krok proti Moskve a vyhlásil, že sa za to odplatí, pripomenul Reuters.