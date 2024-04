Kritik Orbánovej vlády P. Magyar nemá záujem o o „odpadlíkov“ Fideszu

Budapešť 10. apríla (TASR) - Maďarský právnik a niekdajší bruselský diplomat administratívy premiéra Viktora Orbána Péter Magyar, ktorý zorganizoval už dva masové protesty proti Orbánovej vláde, uviedol, že nemá záujem o ľudí, ktorí by teraz vystúpili z Orbánovho režimu, ale ani o opozičných politikov. Tí všetci totiž majú podľa neho podiel na tom, v akom stave sa teraz Maďarsko nachádza, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar v rozhovore pre server merce.hu podotkol, že na demonštrácii minulú sobotu (6.4.) na budapeštianskom Kossuthovom námestí pred státisícovým davom síce vyzval členov Orbánovej administratívy, aby vystúpili a poukázali na existujúce problémy systému vlády, avšak neočakáva od nich, aby sa pridali k jeho iniciatíve.



Cieľom jeho výzvy bolo podľa neho iba dosiahnuť to, aby sa systém začal rúcať zvnútra.



Na sobotňajší protivládny protest v Budapešti pod heslom "Národný pochod a demonštrácia za nové Maďarsko" prišlo podľa odhadu polície 250.000 ľudí, podľa organizátorov ich mohlo byť aj 400.000.



"Fidesz zradil vlastných voličov. Táto moc nie je kresťanská, ani konzervatívna, ale ani buržoázna. To, čo vidíme, je posledný zúfalý pokus vládnucej triedy v bezvýchodiskovej situácii udržať si ukradnuté bohatstvo a moc," povedal Magyar v prejave pred budovou parlamentu.



Magyar vo februári odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch na protest proti praktikám Orbánovej vlády. Pre verejnosť sa stal známym po vypuknutí aféry okolo amnestie v pedofilnej kauze, pre ktorú vo februári odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)