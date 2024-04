Kritik Orbánovej vlády Péter Magyar zakladá svoju stranu

Budapešť 11. apríla (TASR) - Maďarský právnik a niekdajší bruselský diplomat administratívy premiéra Viktora Orbána Péter Magyar, ktorý zmobilizoval v uplynulých týždňoch dva masové protesty proti Orbánovmu režimu, zakladá politickú stranu TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt (Strana rešpektu a slobody. Vyplýva to zo statusu Magyara, zverejneného vo štvrtok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéfovi úradu vlády Gergelyovi Gulyásovi pri tejto príležitosti Magyar adresoval výzvu, aby Orbánova vláda nerobila prekážky vo štvrtkovom zaregistrovaní tejto strany. "Neklesnite na úroveň Ruska!" napísal v statuse.



Magyar ďalej podčiarkol, že nie je pravda, že by bol zástancom pokračovania vojny na Ukrajine. "Nepodporujem dodávky zbraní Ukrajine cez Maďarsko," zdôraznil a dodal, že má obavy o Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti, preto podporuje všetky diplomatické snahy, ktoré pomáhajú chrániť ich životy a znovu získať späť ich menšinové práva.



Podľa neho však treba opakovane konštatovať, že agresorom je Rusko, je to útočiaca strana. Putin začal vojnu a on ju môže aj ukončiť," vyhlásil Magyar.



Na protivládny protest minulú sobotu v Budapešti pod heslom "Národný pochod a demonštrácia za nové Maďarsko" prišlo podľa odhadu polície 250.000 ľudí, podľa organizátorov ich mohlo byť aj 400.000.



"Fidesz zradil vlastných voličov. Táto moc nie je kresťanská, ani konzervatívna, ale ani buržoázna. To, čo vidíme, je posledný zúfalý pokus vládnucej triedy v bezvýchodiskovej situácii udržať si ukradnuté bohatstvo a moc," povedal Orbánov kritik v prejave pred budovou parlamentu.



Magyar vo februári odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch na protest proti praktikám Orbánovej vlády. Pre verejnosť sa stal známym po vypuknutí aféry okolo amnestie v pedofilnej kauze, pre ktorú vo februári odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)