Kara-Murzu, kritika Kremľa, obvinili zo šírenia nepravdivých správ

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruský politik, novinár a kritik Kremľa Vladimir Kara-Murza je trestne stíhaný v súvislosti so šírením údajne nepravdivých informácií o ruskej armáde. Vo svojom statuse na sociálnej sieti Facebook o tom v piatok podľa agentúry AFP informoval Kara-Murzov právnik Vadim Prochorov.



Kara-Murzu zadržala polícia 11. apríla neďaleko jeho domu v Moskve a previezla ho na policajnú stanicu v štvrti Chamovniki. O deň neskôr bol v správnom konaní odsúdený na 15 dní väzenia za neuposlúchnutie policajných príkazov.



Dôvodom tohto jeho zadržania a odsúdenia bolo, že "sa pri pohľade na policajtov správal neadekvátne: zmenil trajektóriu, zrýchľoval krok a pokúšal sa utiecť, keď ho policajti vyzvali, aby zastal". Vyplýva to z policajných správ, ktoré zverejnil advokát.



Podľa právnika je Kara-Murza (40) teraz vypočúvaný Vyšetrovacím výborom.



Prochorov dodal, že toto "trestné konanie" sa začalo v súvislosti s údajným "verejným šírením zámerne nepravdivých informácií o nasadení ozbrojených síl Ruskej federácie".



Tento zákon sa uplatňuje odvtedy, ako ruské ozbrojené sily začali 24. februára na území Ukrajiny svoju tzv. špeciálnu vojenskú operáciu. Za zverejnenie informácií o ruskej armáde, ktoré vedenie v Moskve považuje za nepravdivé, môže byť v súlade so zákonom uložený trest odňatia slobody až do 15 rokov.



Agentúra AFP konštatovala, že tento zákon sa stal súčasťou úsilia, ktoré ruské vedenie podniká v snahe umlčať nezávislé médiá a kritikov vlády a ktoré sa zintenzívnilo najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Vladimir Kara-Murza bol blízkym spolupracovníkom opozičného lídra Borisa Nemcova, ktorý bol zavraždený v roku 2015 neďaleko hradieb moskovského Kremľa, i Michaila Chodorkovského, bývalého oligarchu, ktorý sa stal ostrým kritikom prezidenta Vladimira Putina.



Kara-Murza tvrdí, že pre svoje politické aktivity sa ho už dvakrát niekto pokúsil otráviť - v rokoch 2015 a 2017. Napriek tomu naďalej žije v Rusku a pokračuje tam vo svojich politických aktivitách.