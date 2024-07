Kritika Kremľa Kara-Murzu premiestnili z väznice na neznáme miesto

Moskva 31. júla (TASR) - Väzneného kritika Kremľa Vladimira Kara-Murzu premiestnili z väznice v Omsku na iné miesto, informovala v stredu ruská väzenská služba FSIN. Nepresnila však kam, čo posilňuje špekulácie o možnej výmene väzňov so Západom, píše TASR podľa agentúry Reuters.



V posledných dňoch "zmizlo" z ruských väzníc niekoľko disidentov a ľudí odsúdených za odpor proti vojne na Ukrajine. Podľa ľudskoprávnych aktivistov to môže byť znakom, že Moskva pripravuje rozsiahlu výmenu väzňov so Západom. Ide o prinajmenšom sedem väzňov vrátane bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana.



Presuny medzi väznicami v Rusku nemajú jasne stanovené pravidlá, rodina väzňov a právnici však vtedy s nimi nemajú niekoľko týždňov kontakt.



Kara-Murza si odpykáva 25-ročný trest odňatia slobody za údajnú vlastizradu. Ide o najprísnejší trest udelený kritikovi Kremľa v súčasnom Rusku. Kara-Murza to považuje za odplatu, že sa postavil Putinovi.



Kara-Murza sa preslávil ako novinár a aj z väzenskej cely písal stĺpčeky do denníka The Washington Post. Za ne získal začiatkom tohto roka Pulitzerovu cenu.



Kritik Kremľa trpí nervovým ochorením - polyneuropatiou, ktoré je zrejme následkom dvoch otráv spáchaných agentmi ruských tajných služieb. Začiatkom júla ho z cely previezli do nemocnice, pričom jeho právnikom opakovane odopreli prístup k nemu. Jednému z právnikov umožnili návštevu vo väzenskej nemocnici až po šiestich dňoch hospitalizácie.



Obavy o osud Kara-Murzu vo väzení sa zintenzívnili v polovici februára, keď vo väzenskom tábore za polárnym kruhom zomrel iný kritik politiky Kremľa a korupcie v Rusku Alexej Navaľnyj.