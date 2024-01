Kritika Kremľa Udaľcova poslal súd do vyšetrovacej väzby

Moskva 12. januára (TASR) — Moskovský súd v piatok nariadil, aby bol ľavicový kritik Kremľa Sergej Udaľcov vzatý do väzby za údajné ospravedlňovanie terorizmu. Vo väzbe zostane predbežne do 15. februára, informovali agentúry DPA a AP s odvolaním sa na ruské médiá.



Udaľcov po skončení čiastočne nevereného pojednávania novinárom povedal, že dôvodom na začatie trestného stíhania boli blogové príspevky, v ktorých vyjadril svoju podporu marxistickému debatnému klubu v meste Ufa.



Klub bol rozpustený ruskou tajnou službou FSB krátko po začatí invázie ruských síl na Ukrajinu a niekoľko jeho členov zatkli a obvinili zo založenia teroristickej organizácie a pokusu o prevrat.



Akcia FSB zjavne nesúvisí s kritikou vojny na Ukrajine, keďže členovia klubu, z ktorých väčšina boli stalinisti, ju podporovali, poznamenala DPA.



Udaľcov tiež vyjadril presvedčenie, že jeho stíhanie súvisí s marcovými prezidentskými voľbami, v ktorých chce piatykrát kandidovať súčasný šéf Kremľa Vladimir Putin.



„Podporujeme odporcov Vladimíra Putina. Myslím, že toto je jeden z hlavných dôvodov môjho zadržania,“ povedal.



Udaľcov je lídrom Ľavicového frontu, združenia prívržencov nastolenia socializmu v Rusku a ďalších republikách bývalého Sovietskeho zväzu. Odsúdený v politickej kauze bol už v roku 2014, keď dostal štyri a pol roka väzenia za plánovanie masových nepokojov.



Vtedy bol jedným z najznámejších účastníkov protestného hnutia v Rusku v rokoch 2011 - 2013, ktoré sa začalo po voľbách do Štátnej dumy (december 2011) a pokračovalo po prezidentských voľbách konaných 4. marca 2012, v ktorých prvom kole zvíťazil Putin. Jedným z vodcov protestov bol aj v súčasnosti väznený líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj.



Udaľcov podporuje inváziu na Ukrajinu a anexiu Krymu, no ostal kritický voči Putinovi. Zadržali ho vo štvrtok po tom, čo polícia prehľadala jeho dom a zhabala jeho elektronické zariadenia.