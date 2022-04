Kritika Kremľa Vladimira Karu-Murzu zadržali v Moskve blízko jeho domu

Moskva 11. apríla (TASR) - Popredného kritika Kremľa Vladimira Karu-Murzu, ktorý prežil dve podozrivé otravy, zadržali v pondelok v Moskve pri bytovom dome, kde žije. Informoval o tom ruský opozičný politik Iľja Jašin a médiá, odvolala sa na nich americká spravodajská televízia CNN.



"Vladimir Kara-Murza bol zadržaný políciou v Moskve blízko svojho domu," napísal Jašin na Twitteri a dodal: "Ešte nie je jasné, za čo."



Jašin pre CNN povedal, že o zadržaní sa dozvedel od právnika Karu-Murzu.



Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti tiež informovala o zadržaní Karu-Murzu a odvolávala sa pri tom na jeho právnika Vadima Prochorova. "Práve som sa o jeho zadržaní dozvedel, takže nemôžem poskytnúť detaily," uviedol Prochorov pre RIA Novosti.



V pondelok bolo predtým v relácii "Big Picture with Sara Sidner" na streamovacej platforme CNN+ odvysielané interview s Karom-Murzom. Tento opozičný predstaviteľ odsúdil "agresiu" ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine.



Novinárke Sidnerovej na CNN+ povedal, že je presvedčený, že vojna na Ukrajine napokon ukončí Putinov režim.



"Absolútne nepochybujem, že Putinov režim sa touto vojnou na Ukrajine skončí, aj keď to neznamená, že sa to stane zajtra. Dvoma hlavnými otázkami sú čas a cena - cenou nemyslím peniaze, myslím tým cenu ľudskej krvi a ľudských životov a tá je už teraz strašná, ale Putinov režim sa týmto skončí a po Putinovi vznikne demokratické Rusko," povedal Sidnerovej Kara-Murza.