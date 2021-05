Kritika sýrskych volieb zo strany Západu má podľa Asada nulovú hodnotu

Sýrsky občan žijúci v Libanone drží portrét sýrskeho prezidenta Bašára Asada ako stojí v rade pred sýrskym veľvyslanectvom počas začiatku hlasovania Sýrčanov žijúcich v zahraničí v prezidentských voľbách, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Damask 26. júna (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad v stredu povedal, že kritické vyjadrenia západných krajín na margo stredajších prezidentských volieb v Sýrii majú "nulovú hodnotu". Informovala o tom agentúra AFP.Asad sa takto vyjadril po tom, ako spolu so svojou manželkou Asmou vo voľbách zahlasoval na predmestí Damasku, konkrétne v meste Dúmá, niekdajšej bašte povstalcov, ktorú však v roku 2018 opätovne získali vládne sily.Ministri zahraničných vecí USA, Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska vydali v utorok spoločné vyhlásenie odsudzujúcev Sýrii. Uviedli, žeTieto prezidentské voľby sú druhými od začiatku už vyše desaťročnej občianskej vojny v Sýrii, ktorá si dosiaľ vyžiadala viac ako 388.000 obetí a milióny ľudí vyhnala z ich domovov, uvádza AFP.Očakáva sa, že vo voľbách opätovne zvíťazí úradujúci prezident Asad a získa tak v poradí už štvrtý sedemročný prezidentský mandát.O post prezidenta sa okrem Asada uchádzajú ešte dvaja pomerne neznámi kandidáti: bývalý poslanec Socialistickej unionistickej strany a exminister Abdalláh Sallúm Abdalláh a Mahmúd Ahmad Marí, ktorý je predstaviteľom opozície tolerovanej sýrskym režimom.Spravodajský portál Arab News pripomenul, že je nepravdepodobné, že by medzinárodné spoločenstvo uznalo legitimitu prebiehajúcich volieb. Okrem iného aj pre to, že podľa rezolúcie OSN o politickom riešení konfliktu v Sýrii má byť pred uskutočnením prezidentských volieb, monitorovaných OSN, vypracovaná a v referende schválená nová ústava. Výbor, ktorý na znení ústavy pracuje, však dosiahol len malý pokrok.Sýrske ministerstvo vnútra v utorok na tlačovej konferencii v Damasku informovalo, že právo voliť má viac ako 18 miliónov občanov, a to priamo v Sýrii i v zahraničí, kde sa hlasovalo od 20. mája. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu úrady prijali sanitárne a preventívne opatrenia.