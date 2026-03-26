Kríž na vrchu Giewont osvetlia k výročiu smrti Jána Pavla II.
Varšava 26. marca (TASR) - Kríž na populárnom tatranskom vrchu Giewont bude 2. apríla opäť symbolicky osvetlený pri príležitosti 21. výročia úmrtia pápeža Jána Pavla II., pričom za ilumináciu bude po novom zodpovedať poľský Tatranský národný park (TPN). Informuje o tom vo štvrtok varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Tradičné podujatie, ktoré sa koná už približne dve desaťročia, bolo vlani spochybnené po tom, čo dvaja muži pri osvetľovaní kríža dostali od úradov pokutu 500 zlotých (cca 117 eur) za porušenie zákazu nočného pohybu v parku. Sankcia sa netýkala samotnej iluminácie, ale porušenia pravidiel ochrany prírody.
Po kritike zo strany verejnosti a samospráv vznikol návrh, aby tradíciu udržiaval samotný TPN. Vedenie parku po konzultáciách s odborníkmi rozhodlo, že osvetlenie zabezpečí vo vlastnej réžii a pod priamym dohľadom.
Riaditeľ TPN Szymon Ziobrowski uviedol, že iluminácia bude mať symbolický charakter ako forma minúty ticha. Zároveň zdôraznil, že podujatie prebehne bez prítomnosti osôb na vrchole, keďže osvetlenie bude realizované na diaľku.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
