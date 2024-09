Kríza na Blízkom východe spôsobuje napätie v holandskej koalícii

Brusel/Amsterdam 12. septembra (TASR) - Rôzne postoje k azylovej politike spôsobili prvý rozkol v holandskej koaličnej vláde, ďalšie spory spôsobuje situácia na Blízkom východe. Na štvrtkovú správu denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.



Denník informoval, že ministri z ultrapravicovej Strany slobody (PVV) Geerta Wildersa sa "zúrivo pohádali" s ministrami za Novú spoločenskú zmluvu (NSC) kvôli odlišnému postoju k Palestínčanom.



Televízna stanica NOS spresnila, že krajne pravicoví ministri odmietli zahrnúť do vládnej dohody podporu pre dvojštátne riešenie krízy na Blízkom východe a existenciu dvoch nezávislých krajín - Izraela a Palestíny. To je tiež oficiálny postoj Európskej únie.



Holandské vlády dlhodobo podporujú dvojštátne riešenie, pripomenula televízia NOS. V novej vláde ministerka pre azyl a migráciu Marjolein Faberová s ďalšími ministrami za PVV odmietli túto pozíciu pridať do vládnej dohody. To sa dotklo ministrov z NSC. Podľa NL Times táto téma vyvolala spor už počas tohto leta, keď líder PVV Geert Wilders na sociálnej sieti X napísal, že Jordánsko je "jediný skutočný" palestínsky štát.



Jordánska vláda si preto predvolala holandského veľvyslanca, aby vysvetlil "rasistický" postoj lídra PVV a minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp (NSC) sa musel oficiálne dištancovať od Wildersových vyhlásení.



Situáciu sa snažili upokojiť podpredsedníčky vlády Sophie Hermansová zo Strany slobody a demokracie (VVD) a Mona Keijzerová z Hnutia farmári - občania (BBB), čím sa do sporu zapojili všetky štyri koaličné strany. Hermansová a Keijzerová prišli s kompromisným návrhom textov, s ktorým súhlasili všetky štyri koaličné strany.



Podľa televízie NOS nová koaličná dohoda vo vláde nakoniec bude obsahovať dvojštátne riešenie, no jej presná formulácia sa ukáže až v piatok, keď bude dokument verejne predstavený.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)