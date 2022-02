Kríza v Donbase ohrozuje výstavbu jadrovej elektrárne vo Fínsku

Helsinki 23. februára (TASR) - Fínsko plánuje vykonať dodatočnú bezpečnostnú analýzu projektu výstavby jadrovej elektrárne Hanhikivi-1, na ktorom sa podieľa ruská štátna spoločnosť Rosatom.



Ako v utorok informovala agentúra AP, fínske ministerstvo obrany požaduje rozsiahlu previerku geopolitických rizík pre to, že Rusko v pondelok prikročilo k uznaniu Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky za nezávislé a suverénne štáty.



Fínsky minister hospodárskeho rozvoja Mika Lintilja pre utorkové vydanie denníka Helsingin Sanomat pripustil, že uznanie DĽR a LĽR Ruskom podľa neho ovplyvní hodnotiace kritériá. Ministerstvá zatiaľ ešte len diskutujú o presnej forme overovania.



Fínsky prevádzkovateľ Fennovoima zároveň naďalej tvrdí, že projekt napreduje a akcionári majú o výstavbu záujem.



Rosatom odovzdal správu o bezpečnosti jadrovej elektrárne koncom roka 2021 a teraz čaká na vydanie stavebného povolenia.



Rosatom a energetická spoločnosť Fennovoima, založená spoločne Rosatomom a konzorciom fínskych štátnych energetických a priemyselných spoločností, podpísali zmluvu na výstavbu Hanhikivi-1 koncom roka 2013.



Ruská štátna korporácia vlastní 34 percent projektu, ďalších 66 percent patrí fínskym akcionárom - štátnym, súkromným, mestským organizáciám, ako aj spotrebiteľom elektriny. Kapacita elektrárne je 1,2 GW, náklady na výstavbu sú približne 7–7,5 miliardy eur.



Realizácia projektu v Pyhajoki, vzdialenom asi 100 kilometrov od prístavu Oulu v severnom Fínsku, sa podľa agentúry AP neustále oneskoruje: pôvodne sa plánovalo začať s výstavbou v roku 2018, ale zatiaľ ešte nebolo vydané stavebné povolenie.



Podľa posledného harmonogramu, ktorý Fennovoima poskytla ako súčasť svojej žiadosti o stavebné povolenie, sa mala výstavba začať v roku 2023. Uvedenie do prevádzky by v takom prípade malo nastať v roku 2029.