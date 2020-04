Krížová cesta v Jeruzaleme prebehla bez pútnikov

Jeruzalem 10. apríla (TASR) - Tradičná krížová cesta, ktorá sa každoročne na Veľký piatok koná v Jeruzaleme, prebehla tento raz bez pútnikov: po Via Dolorosa kráčal len miestny katolícky arcibiskup Pierbattista Pizzaballa. Dôvodom absencie pútnikov bola súčasná pandémia koronavírusu, informovala agentúra DPA.



Pamiatku umučenia Ježiša Krista si každý rok na Veľký Piatok pripomínajú v Jerualeme tisíce kresťanov z celého sveta. Pútnici prechádzajú po Via Dolorosa, ceste v jeruzalemskom Starom meste, ktorá má 14 zastavení pripomínajúcich Ježišovu cestu na miesto, kde bol podľa evanjelií ukrižovaný.



Tentokrát však po Via Dolorosa kráčal len arcibiskup Pizzaballa, ktorý je správcom jeruzalemského latinského patriarchátu, sprevádzaný iba troma spoločníkmi. Svoju púť arcibiskup zavŕšil krátkou modlitbou v Chráme Božieho hrobu, kde sa nachádza posledných päť zastavení jeruzalemskej krížovej cesty.



Táto bazilika je podľa tradície postavená na mieste Ježišovho ukrižovania. V súčasnosti je rovnako ako ostatné miestne kostoly uzavretá pre verejnosť v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.



Cirkvi pôsobiace v Jeruzaleme vydali pred Veľkou nocou spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzdvihli platnosť a silu kresťanského posolstva nádeje aj v období pandémie.



"Slávnosť (Ježišovho) vzkriesenia je časom oživenia nádeje, časom obnovy a víťazstva nad smrťou a deštrukciou vo všetkých ich podobách," uvádza sa vo vyhlásení.



V Izraeli momentálne platia prísne obmedzenia slobody pohybu. Obyvatelia sa môžu pohybovať len do vzdialenosti 100 metrov od svojich obydlí a túto hranicu môžu prekročiť len výnimočne v nevyhnutných prípadoch. V Izraeli zaznamenali už vyše 10.000 prípadov nákazy novým koronavírusom, 92 úmrtí a viac ako 1000 vyliečených pacientov. Väčšinu infikovaných evidujú práve v Jeruzaleme.